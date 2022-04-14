Nome de Luís Castro entra no BID e treinador pode comandar Botafogo contra o Ceará

Fim da burocracia. O nome de Luís Castro apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no começo da noite desta quinta-feira e o treinador está liberado para comandar o Botafogo à beira do gramado a partir de agora.Essa era a data limite se o Glorioso quisesse ter o português comandando a equipe contra o Ceará, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão. Pelo regulamento da competição, todos os profissionais precisam estar registrados até um dia útil antes da partida. Como esta sexta-feira é feriado, o prazo máximo seria nesta quinta-feira.