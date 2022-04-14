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Nome de Luís Castro entra no BID e treinador pode comandar Botafogo contra o Ceará

Treinador aparece nos registros da CBF na reta final desta quinta-feira, último dia útil da semana, a português poderá comandar Botafogo no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 18:18

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:18

Fim da burocracia. O nome de Luís Castro apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no começo da noite desta quinta-feira e o treinador está liberado para comandar o Botafogo à beira do gramado a partir de agora.Essa era a data limite se o Glorioso quisesse ter o português comandando a equipe contra o Ceará, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão. Pelo regulamento da competição, todos os profissionais precisam estar registrados até um dia útil antes da partida. Como esta sexta-feira é feriado, o prazo máximo seria nesta quinta-feira.
De qualquer forma, tudo deu certo. O departamento jurídico do Botafogo correu com a papelada e os documentos de Luís Castro desde a semana passada para poder ter o treinador à disposição.
O português conseguiu o visto de trabalho nesta quinta-feira. O documento apareceu no Diário Oficial da União durante a manhã. À tarde, ele foi na Polícia Federal para autentificar os documentos.
Crédito: LuísCastroéotreinadordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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