Nome de Lucas Fernandes aparece no BID e meia já pode estrear pelo Botafogo

Na tarde desta quinta-feira, o nome do meia Lucas Fernandes, novo reforço do Botafogo, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o jogador já pode entrar em campo pelo Glorioso, na partida de domingo (17), contra o Ceará, na segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meio-campo revelado pelo São Paulo chegou por empréstimo ao Alvinegro e ficará no clube até o final de 2023. Caso bata metas que envolvem partidas jogadas, gols marcados e participações diretas em bolas na rede, o clube carioca terá uma obrigação de compra de 4 milhões de euros (R$ 20 milhões, na cotação atual) ao final da cessão.