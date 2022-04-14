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Nome de Lucas Fernandes aparece no BID e meia já pode estrear pelo Botafogo

Meia poderá entrar em campo neste domingo, na segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 15:54

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:54

Na tarde desta quinta-feira, o nome do meia Lucas Fernandes, novo reforço do Botafogo, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o jogador já pode entrar em campo pelo Glorioso, na partida de domingo (17), contra o Ceará, na segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meio-campo revelado pelo São Paulo chegou por empréstimo ao Alvinegro e ficará no clube até o final de 2023. Caso bata metas que envolvem partidas jogadas, gols marcados e participações diretas em bolas na rede, o clube carioca terá uma obrigação de compra de 4 milhões de euros (R$ 20 milhões, na cotação atual) ao final da cessão.
Crédito: LucasFernandesjápodeestrearpeloBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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