Nome de Giuliano aparece no BID como reforço do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Agora sim, Giuliano é oficialmente um atleta do Corinthians. O nome do meia foi divulgado no Boletim Informativo Diário, da CBF, na manhã desta terça-feira (3).

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosTreinando com bola há uma semana, o jogador tem grandes chances de fazer a sua estreia em campo já neste fim de semana, quando no domingo (8) o Timão enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciado pelo Time do Povo no último dia 16 de julho, o atleta aguardava a abertura da janela de transferências internacional para certificar a sua rescisão contratual com o Istambul Basaksehir, da Turquia, que clube que ele defendia, e contratação pelo Corinthians.