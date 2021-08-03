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Nome de Giuliano aparece no BID como reforço do Corinthians

Meia treina com bola há mais de uma semana e fica disponível para estrear já neste fim de semana...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 15:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Agora sim, Giuliano é oficialmente um atleta do Corinthians. O nome do meia foi divulgado no Boletim Informativo Diário, da CBF, na manhã desta terça-feira (3).
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosTreinando com bola há uma semana, o jogador tem grandes chances de fazer a sua estreia em campo já neste fim de semana, quando no domingo (8) o Timão enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Anunciado pelo Time do Povo no último dia 16 de julho, o atleta aguardava a abertura da janela de transferências internacional para certificar a sua rescisão contratual com o Istambul Basaksehir, da Turquia, que clube que ele defendia, e contratação pelo Corinthians.
A apresentação de Giuliano está marcada para a tarde desta quarta-feira (4), no CT Joaquim Grava, com participação virtual da imprensa.

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