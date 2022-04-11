Nome de Gabriel Dias aparece no BID e lateral já pode estrear pelo Vasco

Mais um à disposição. O nome do lateral-direito Gabriel Dias apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta segunda-feira. Deste modo, ele fica regularizado e poderá estrear pelo Vasco neste sábado, contra o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Gabriel Dias é a terceira opção de Zé Ricardo para a função. Além do ex-jogador do Cruzeiro, anunciado na semana passada, o Cruz-Maltino conta com Weverton, atual titular, e Léo Matos, o reserva.