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Nome de Gabriel Dias aparece no BID e lateral já pode estrear pelo Vasco

Ex-jogador do Cruzeiro deverá estar à disposição de Zé Ricardo para o jogo contra o CRB, no sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 15:10
Mais um à disposição. O nome do lateral-direito Gabriel Dias apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta segunda-feira. Deste modo, ele fica regularizado e poderá estrear pelo Vasco neste sábado, contra o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Gabriel Dias é a terceira opção de Zé Ricardo para a função. Além do ex-jogador do Cruzeiro, anunciado na semana passada, o Cruz-Maltino conta com Weverton, atual titular, e Léo Matos, o reserva.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Outros jogadores que precisam ser inscritos são o meia Carlos Palacios e os atacantes Erick, Zé Vitor. Tal regularização deverá se confirmar nas próximas horas ou, no mais tardar, dias.
Crédito: GabrielDiaséaterceiraopçãoparaalateraldireitadoVasco(Foto:Divulgação/Vasco

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