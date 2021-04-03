Nome de Abel Hernández foi sondado pelo Fortaleza, assume presidente do clube

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Ciente de que o centroavante uruguaio Abel Hernández não deve continuar no Internacional após o término de sua atual vínculo que vai até o mês de junho, o Fortaleza observa com interesse a situação e pretende fazer uma investida para contratar o avante. >Como está o Leão na disputa da Copa do NordesteA informação deixou o ramo das especulações e entrou na área dos fatos com as palavras ditas de maneira bastante sincera e aberta do presidente Marcelo Paz para o jornal 'Diário do Nordeste':

- A gente fez uma consulta ao centroavante do Internacional, e ele ligou pro Jussa (ex-Inter) para saber como era aqui. O Jussa está aqui há um mês e meio e falou super bem do clube, disse que pode vir, é um lugar bom.

Abel não conseguiu traduzir a expectativa criada por sua longa passagem na Europa no sentido de suprir a ausência de Paolo Guerrero, lesionado de maneira grave no joelho em agosto de 2020 e que só voltou nesta temporada. Desde a chegada, foram 29 jogos disputados e apenas cinco gols marcados.