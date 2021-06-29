Noite histórica com a luta contra a homofobia e Salgado no vestiário: os bastidores da vitória do Vasco

Crédito: Jorge Salgado, presidente do Vasco, esteve no vestiário da partida contra o Brusque (Reprodução/VascoTV

Em uma noite histórica em que o Vasco entrou em campo com um uniforme em homenagem à causa LGBTQIA+, a equipe derrotou o Brusque por 2 a 1 e se aproximou do G4 da Série B. No vídeo dos bastidores, divulgado pela VascoTV, o presidente Jorge Salgado e o diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro apareceram no vestiário conversando e dando apoio aos jogadores.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroDessa vez, as falas da preleção não foram divulgadas, apenas imagens da união dos jogadores antes da vitória. Foram mostradas também imagens de lances e gols da partida, com a emblemática comemoração de Germán Cano, e o gol salvador de Léo Matos no fim.

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Em um momento único, o argentino Cano balançou a rede, ao abrir o placar, e levantou a bandeirinha que estampava o arco-íris referente à causa LGBTQIA+. Mais uma vez, o clube carioca esteve à frente da defesa de causas sociais, algo que faz parte de sua história.

No final do vídeo, o lateral-direito Léo Matos explicou o lance que originou o seu gol e disse que a equipe confia no trabalho do treinador Marcelo Cabo. Segundo ele, o objetivo do grupo é dentro de duas rodadas entra no G4 e permanecer entre os quatro primeiros até o fim da competição. A ideia é garantir o acesso com muita entrega e mais tranquilidade no fim.

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- Eu fui tentar pegar a bola no segundo pau e o Daniel falou comigo "Léo, vai para o meio da área que eu e o Castan iremos brigar aqui. Eles foram felizes, o Castan conseguiu colocar para dentro e eu consegui finalizar de perna esquerda. Algo que não é tão habitual assim,. mas hoje foi o que nos deu resultado, graças a Deus. E parabenizar meus companheiros pela entrega, porque nós fizemos um grande jogo. A gente precisava muito desse resultado, e confiamos muito nesse trabalho que temos realizado nesses três meses com o Marcelo. - analisou, e em seguida completou.