Noite especial de Lázaro tem novo posicionamento e 'dedo' de Paulo Sousa

Os dois gols na vitória sobre a Portuguesa já seriam suficientes para fazer de Lázaro “o cara” da estreia do Flamengo em 2022, mas a atuação do camisa 13 foi além. O atacante teve um posicionamento diferente em relação aos últimos anos e, com o “dedo” de Paulo Sousa, fez seu melhor jogo entre no time principal. Uma partida para dar confiança ao garoto do Ninho de 19 anos, visto como a grande promessa após a venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid.Aos 19 anos, Lázaro convive com os holofotes e as expectativas de "vingar" no profissional desde 2020, ao menos. Até esta quarta, havia disputado 17 jogos, sendo apenas com mais de 45 minutos em campo. Na maioria das vezes, como no Brasileirão de 2021, o atacante entrou e ficou preso pelo lado esquerdo de ataque. Já diante da Lusa, Lázaro iniciou o jogo pelo lado direito, mas com a liberdade de alterar a posição com Matheus França, pelo centro, e Thiaguinho. Após a vitória, Fabio Matias, técnico do Lázaro no Sub-20, comentou sobre o momento do atacante, que, na pré-temporada do elenco principal do Flamengo, está treinando sob o comando de Paulo Sousa. O treinador português tem dado atenção especial a alguns atletas das divisões de base, como Lázaro e Matheus França, passando confiança e os aconselhando. O desenvolvimento das joias é um trabalho em conjunto, afirmou Fabio Matias.