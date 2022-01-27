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Noga relembra dedicação nas férias e destaca postura do Flamengo em campo: 'A gente foi dominante'

Zagueiro também revelou que o intuito da equipe era propor o jogo diante da Portuguesa...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 00:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 00:13
A vitória do Flamengo sobre a Portuguesa por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, neste domingo, marcou o segundo jogo seguido de Gabriel Noga desde a lesão muscular que sofreu no sub-20. Após a partida, em entrevista à Fla TV, o zagueiro lembrou da dedicação nas férias e analisou a postura do Rubro-Negro dentro de campo contra a Lusa. > Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Foi uma lesão complicada que eu tive no sub-20, mas consegui me recuperar, consegui jogar o último jogo do Brasileiro. Me esforcei bem nas férias para estar bem aqui. E a gente foi dominante, sim. Nosso intuito era propor o jogo, e foi o que fizemos. Conseguimos uma grande vitória na estreia do Campeonato.
Agora, o Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Cariocão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
- A gente tem que ver os vídeos com calma, falar de cabeça quente é complicado. Mas é focar sábado, já tem mais um grande jogo, mais uma grande responsabilidade. A gente vai em busca da vitória.
Crédito: GabrielNogafoiocapitãodoFlamengonapartida(Foto:PaulaReis/Flamengo

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