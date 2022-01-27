Noga relembra dedicação nas férias e destaca postura do Flamengo em campo: 'A gente foi dominante'

A vitória do Flamengo sobre a Portuguesa por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, neste domingo, marcou o segundo jogo seguido de Gabriel Noga desde a lesão muscular que sofreu no sub-20. Após a partida, em entrevista à Fla TV, o zagueiro lembrou da dedicação nas férias e analisou a postura do Rubro-Negro dentro de campo contra a Lusa. > Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Foi uma lesão complicada que eu tive no sub-20, mas consegui me recuperar, consegui jogar o último jogo do Brasileiro. Me esforcei bem nas férias para estar bem aqui. E a gente foi dominante, sim. Nosso intuito era propor o jogo, e foi o que fizemos. Conseguimos uma grande vitória na estreia do Campeonato.