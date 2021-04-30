No último dia de inscrições, Corinthians inclui Mandaca na lista A do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira, último dia de inscrições de jogadores no Paulistão, o Corinthians incluiu mais um atleta em sua lista A da competição estadual. Trata-se do jovem Luis Mandaca, da base do clube, mas que já treina entre os profissionais desde o início desta temporada. Assim, ele já poderia ser relacionado para enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 16h, na Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Para a primeira fase do estadual, o meio-campista será o último inscrito do Timão, que preencheu 24 das 26 vagas possíveis. No entanto, caso haja a necessidade de inclusão de novas peças na fase de mata-mata, serão possíveis as trocas na lista. Vale lembrar que Cazares está incluso, mas já deixou o clube.

Mandaca foi inscrito na lista A do Paulistão já que apesar de aos 19 anos ter idade para estar na lista B, ele ainda não tem um ano completo na base corintiana. O garoto chegou por empréstimo do CSP-PB, em setembro de 2020, para o sub-20 e foi comprado em definitivo em 2021, quando foi promovido ao elenco principal pelo técnico Vagner Mancini. Ele também está inscrito na Sula.Confira as listas de inscritos do Timão nesta primeira fase do Paulistão:

LISTA AGoleiro: Cássio e Caíque FrançaLaterais: Fagner e Fábio SantosZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, Raul Gustavo, João Victor e Léo SantosMeias: Luan, Araos, Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e Luis MandacaAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Léo Natel