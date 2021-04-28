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No topo! Flamengo acumula quase o dobro de engajamento em relação a Warriors e Lakers nas redes sociais

Rubro-Negro teve 208 milhões de interações no primeiro quadrimestre de 2021, segundo site agregador de números especializado...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 13:55
Crédito: Arte Lance!
Em ótima fase nos gramados, o Flamengo segue com motivos para comemorar quando o assunto é interação em suas mídias sociais. Nesta quarta-feira, por exemplo, o site "Deportes & Finanzas" agregou números do primeiro quadrimestre de 2021 e apontou que o Rubro-Negro, na América, lidera isolado em engajamento nas redes sociais.
Com 208 milhões de interações (somando Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok e YouTube), de acordo com o portal especializado, o Flamengo fica à frente do Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, potências da NBA e equipes dos astros Stephen Curry e LeBron James, respectivamente, por quase o dobro.
Até o fechamento da contagem, os Warriors, em segundo, tiveram 123 milhões de interações nas redes de janeiro a abril, enquanto o Lakers fecharam o pódio, em terceiro lugar, com 115 milhões. Veja: Quanto a clubes de futebol no Twitter (na América), o Flamengo está no topo outra vez. Os números também foram divulgados hoje. O Rubro-Negro obteve 16,1 milhões. Em segundo lugar, o Palmeiras ficou com 8,42 milhões. River Plate, Atlético-MG e Santos completam o top-5 - neste recorte. Confira abaixo:

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