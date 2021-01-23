No sufuco! Avaí marca no fim, derrota o Guarani e segue com chances de acesso na última rodada da Série B

Com apenas o Avaí ainda na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro, a equipe de Santa Catarina entrou em campo na esperança de uma vitória sobre o Guarani, na noite deste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E se deu bem.
Com o placar de 2 a 1, os comandados de Claudinei Oliveira ainda sonham com o acesso, chegando agora aos 55 pontos ficando na 6ª posição, enquanto o Bugre, que apenas cumpriu tabela, caiu para a 12ª colocação com seus 49 pontos.
Agora a equipe do Leão terá pela frente pela última rodada da competição o América-MG, enquanto o Bugre encerra sua participação contra o Juventude. Ambos os jogos serão realizados sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília).
AVAÍ ABRE O PLACAR AINDA NA ETAPA INICIAL
Com o duelo melhorando um pouco mais somente a partir dos 10 minutos em diante ainda na etapa inicial, tudo parecia que Avaí e Guarani fariam um jogo equilibrado e disputado. No entanto, aos 21 minutos, a equipe da casa conseguiu abrir o marcador na Ressacada com Alemão, após cobrança de escanteio de Vinícius Leite, antecipando-se aos defensores rivais para fazer 1 a 0.
BUGRE PARTE PRA CIMA ATRÁS DO EMPATE
Depois de sofrer o tento, a equipe de Campinas não deixou barato e impôs uma pressão aos donos da casa. Entretanto, até os acréscimos dados pela arbitragem, apesar das boas chances criadas por Pablo, Eliel, sendo este jogando a bola na trave de Glédson, além de Renanzinho e Rickson, o Leão conseguiu segurar-se do jeito que pode para levar a vantagem para os vestiários.
EQUIPE DE FELIPE CONCEIÇÃO IGUALA TUDO
Após a insistência na primeira etapa, o Guarani, aos 7 minutos do segundo tempo, conseguiu encontrar seu tento no duelo. Aproveitando passe de Rickson, o atacante Júnior Todinho, sem marcação, acabou batendo forte contando com o desvio de Alemão no meio do caminha para enganar o arqueiro Glédson. 1 a 1.
AVAÍ VAI PARA O TUDO OU NADA E FAZ O SEGUNDO
Com algumas substituições por parte de Claudinei Oliveira, a equipe mandante tentou arriscar até o fim. Mesmo conseguindo assustar o goleiro Gabriel Mesquita, aos 45 minutos, em um chute de Jô na trave, para desespero do atleta.
No entanto, após alguns lances, com direito a confusão em campo tendo a expulsão de Wálber e Edílson, o Leão ainda seguia na insistência. E a pressão surtiu efeito. Aos 51 minutos, após bom passe de Jô, Jonathan bateu com categoria para fechar a conta na Ressacada, mantendo o Avaí com chances de acesso na última rodada da competição.
FICHA TÉCNICAAVAÍ 1x1 GUARANI
Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 23/01/2021 - 18h30 (horário de Brasília)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e José Carlos Oliveira dos Santos (BA)Cartões amarelos: Marcelo e Eliel (GUA); Romulo (AVA)Cartões vermelhos: Walber (GUA)Gols: Alemão (aos 21'/1ºT) e Jonathan (aos 51'/2ºT) (AVA); Júnior Todinho (aos 7'/2ºT) (GUA)
AVAÍ: Glédson; Edílson, Alemão, Betão e João Lucas; Ralf (Iury, aos 42'/2ºT), Pedro Castro e Renato (Jô, aos 42'/2ºT); Vinicius Leite (Bruno Silva, aos 27'/2ºT), Romulo (Jonathan, aos 26'/2ºT) e Getúlio. Técnico. Claudinei Oliveira.
GUARANI: Gabriel Mesquita; Pablo, Walber, Didi e Eliel (Erick Daltro, aos 15'/2ºT); Marcelo (Romércio, aos 46'/2ºT), Rickson e Murilo Rangel; Renanzinho (Rafael Costa, aos 37'/2ºT), Júnior Todinho (Cristovam, aos 45'/2ºT) e Waguininho. Técnico: Felipe Conceição.