No sufoco, Cruzeiro empata com o São Raimundo-RR em Boa Vista e avança na Copa do Brasil

Pelo segundo ano seguido, o Cruzeiro conseguiu superar o São Raimundo-RR e avançar na Copa do Brasil. Mas, a Raposa passou “aperto” mais uma vez e só conseguiu a vaga pela força do regulamento, que prevê a vantagem do empate para o time visitante no jogo único da fase inicial do mata-mata. Em 2020, o time celeste avançou com um suado empate por 2 a 2. O 1 a 1 no Estádio Canarinho, nesta quinta-feira, 11 de março, gols de Fininho e Felipe Augusto, com o time de Roraima foi com muito sufoco e a equipe mineira gerou preocupação no seu torcedor pela dificuldade em superar uma equipe que fez seu primeiro jogo em 2021. Na próxima fase da competição, o Cruzeiro vai encarar o América-RN, que eliminou o Real Brasília. Pela classificação, o time azul vai embolsar R$ 2,5 milhões. Vexame? ​O São Raimundo já havia feito um jogo duro com a equipe mineira em 2020, “vendendo caro” a classificação após empate por 2 a 2. Aos oito minutos de jogo, no primeiro tempo, a zaga falhou e Fininho abriu o placar no Norte do País. Apreensão na Raposa. Cruzeiro desorganizado e sem força ofensiva​Apesar do péssimo gramado do Estádio Canarinho, o Cruzeiro permitiu que o São Raimundo se impusesse na partida, sofrendo em vários lances. A atuação em Roraima preocupa para duelos mais intensos como na reta final do Estadual e Brasileiro da Série B. Felipe Augusto alivia a barra da Raposa Com três mudanças no ataque, o Cruzeiro foi pra cima do São Raimundo e conseguiu empatar o jogo em Boa Vista, evitando que o time mineiro sofresse o primeiro grande vexame na temporada. Atuação preocupante para o restante da temporada​Mesmo com as dificuldades que o campo do São Raimundo impôs, com um gramado ruim, o Cruzeiro preocupou sua torcida com outra atuação insegura, sem conseguir dominar um rival de qualidade técnica inferior. Para os duelos mais “pesados” da temporada, terá de melhorar muito. Próximo jogo do Cruzeiro​A Raposa volta a campo no domingo, 14 de março, às 16h, contra o Athletic, de São João Del Rei, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​São Raimundo-RR 1 X 1 CRUZEIROData: 11 de março de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Canarinho,em Boa Vista(RR)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)Cartões amarelos: Belão (Sâo Raimundo), Ramon (Cruzeiro)Cartões vermelhos:Gols: Fininho, aos 8’ 1ºT (1-0), Felipe Augusto, aos 8’ 2º T (1-1) São Raimundo-RR (Técnico: Beto Vieira)​André; Carlinhos, Vera Cruz, Lucão e Bruno Maia; Juca Maranhão, Belão, Tavinho (Matheus Tomaz, aos 30’-2ºT) e Ygor (Stanley, aos 42’-2ºT); Fininho (Romário, aos 16’-2ºT) e Erick Pereira CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Alan Ruschel(Matheus Pereira, aos 28’-2ºT); Adriano, Matheus Barbosa (Jadson, aos 35’-2ºT) e Claudinho(Marcinho-intervalo); Airton , Bruno José (Felipe Augusto-intervalo) e Rafael Sobis (Marcelo Moreno-intervalo).