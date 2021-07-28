No segundo jogo de Lisca, Vasco visita o São Paulo em busca de um bom resultado na Copa do Brasil

Crédito: Vasco goleou o Guarani por 4 a 1 em São Januário pela Série B no último sábado (Vitor Brügger/Vasco

O principal objetivo do Vasco na temporada é voltar à elite do futebol brasileiro, algo essencial para o futuro esportivo e financeiro do clube. No entanto, a partir desta quarta, o Cruz-Maltino terá pela frente uma boa oportunidade de avançar na Copa do Brasil. O time inicia o conjunto de dois duelos contra o São Paulo, que está no Z4 do Brasileirão e vem de uma goleada de 5 a 1 para o Flamengo.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroSerá o segundo jogo de Lisca no comando do clube carioca e o novo comandante conhece bem a competição. Na última edição, ele levou o América mineiro à semifinal, fazendo duelos duros conta o Palmeiras, que seria campeão dias depois. Ainda é o início do trabalho, mas na goleada sobre o Guarani, o time já apresentou um futebol mais compacto e intenso.

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No retrospecto da Copa do Brasil, o Vasco não chega às quartas de finais desde 2015, quando enfrentou justamente o São Paulo e foi eliminado. Desde então, o clube carioca chegou às oitavas apenas em 2016 e 2018. Dessa vez, as realidades são opostas, com as duas equipes em Séries diferentes, porém é possível avançar e conseguir um bom resultado no Morumbi, nesta quarta, às 21h30.

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Para a partida, Lisca deve repetir a escalação que goleou o Guarani, em São Januário. Entre os relacionados, ele deverá ter os retorno de Andrey e Romulo, recuperados de lesão, e MT, que cumpriu suspensão diante do Bugre. Por outro lado, Michel continua fora, e Daniel Amorim já defendeu o Tombense pela Copa do Brasil.

Com pouco tempo para treinar, o foco foi no trabalho tático voltado à marcação sob pressão. A tendência é que o Vasco jogue de uma maneira semelhante ao que apresentou no último sábado. Mais compacto e intenso, forçando o erro do adversário na saída de bola. Caso avance, o clube carioca receberá R$ 3,45 milhões (o jogo de volta será em São Januário, na outra quarta).

- A gente teve pouco tempo de trabalho, hoje fizemos um tático de pressão no adversário. Sabemos que o adversário é muito qualificado, mas nosso time também é. Eles vêm de derrota, nosso time vem de uma grande vitória e temos que usar isso ao nosso favor para fazer um grande jogo - disse Marquinhos Gabriel em coletiva de imprensa, e completou.

- Seria importantíssimo vencer, mas a gente precisa entender o jogo e saber que são duas partidas. Temos que jogar com equilíbrio, sem se expor muito. Se puder vencer, melhor ainda, mas temos de ser consistentes defensivamente para conseguirmos levar a decisão da vaga para casa - analisou o meio-campista.

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