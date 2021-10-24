No reencontro com a Fiel como visitante, Corinthians tenta melhorar retrospecto no Beira-Rio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Mais de 20 meses depois de ter atuado com o apoio de sua torcida em um jogo fora de casa, o Corinthians vai matar a saudade desta experiência neste domingo, quando enfrenta o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse reencontro do Alvinegro com a Fiel em uma partida como visitante ganha uma relevância ainda maior pelo fato de que, no estádio do Colorado, o retrospecto histórico do Timão é modesto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Em 37 confrontos com o rival no campo do Inter, o Corinthians saiu com a vitória em apenas seis, além de ter sofrido 11 derrotas e acumulado 20 empates. Ou seja, o aproveitamento contra o rival no local é de apenas 34,26%. Nesta série de duelos, o Timão marcou 31 gols e tomou 40 dos anfitriões.

Um desses tantos empates citados acima foi bastante importante na história do Alvinegro, uma vez que significou a conquista da Copa do Brasil. Esse duelo histórico, que terminou com placar de 2 a 2, aconteceu em 2009, na partida de volta da final da competição nacional. Na ida, no Pacaembu, os paulistas venceram por 2 a 0 e encaminharam o título, celebrada no estádio do Inter.

O último triunfo corintiano sobre o Colorado no Beira-Rio aconteceu há mais de cinco anos. Foi no dia 31 de julho de 2016, quando Elias marcou para garantir o placar de 1 a 0 pelo primeiro turno do Brasileirão, no qual depois a equipe gaúcha amargaria um histórico rebaixamento para a Série B nacional. Após a liberação da volta dos torcedores aos estádios neste Brasileirão, o Corinthians disputou duas partidas fora de casa, ambas com a presença apenas de seguidores dos mandantes. E perdeu os dois duelos, ambos por 1 a 0, para Sport, na Arena Pernambuco, e São Paulo, no Morumbi. Em compensação, o Alvinegro ganhou os dois embates que fez na Neo Química Arena com o apoio da Fiel - superou o Bahia por 3 a 1 e o Fluminense por 1 a 0.

E vale lembrar que o Timão não consegue vencer uma partida como visitante desde o dia 28 de agosto, quando bateu o Grêmio por 1 a 0, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão, na mesma Porto Alegre na qual agora tenta encerrar este jejum de quase dois meses sem triunfos fora de casa.

'É NATURAL NO CAMPEONATO PERDER OU GANHAR FORA DE CASA'

Na última sexta-feira, em entrevista coletiva logo após o penúltimo treino do Corinthians para o jogo com o Inter, o lateral-esquerdo Fábio Santos comentou a atual fase instável do Alvinegro. Ele qualificou este momento como "natural" em um torneio competitivo como é o Brasileirão e também celebrou o fato de que o Timão finalmente está podendo contar novamente com o apoio de sua torcida. E a partir deste domingo também nas partidas como visitante.

- É natural no campeonato você perder ou ganhar fora de casa. Se não me engano, até pouco tempo atrás a gente tinha a segunda ou a terceira melhor campanha fora de casa. Agora a gente está voltando a ter a torcida e é outra coisa, outra atmosfera, e a gente não via a hora de voltar a jogar com a torcida - ressaltou o jogador, que ainda negou que a presença de torcedores rivais no estádio tenham pesado para as últimas derrotas para Sport e São Paulo.

Fábio Santos comentou este tema após o técnico Sylvinho e ele próprio serem questionados se os jogadores jovens vindo da base alvinegra sentiram a pressão nestes confrontos com torcida após quase 20 meses com a equipe atuando sempre em arenas vazias por causa da pandemia da Covid-19.

- Isso de jogar com torcida fora de casa ficou longe de ter sido alguma coisa que tenha influenciado nos resultados - acredita Fábio Santos, com a experiência dos seus 36 anos e de quem vive a sua segunda passagem pelo Corinthians, pelo qual acaba de contabilizar 270 partidas disputadas.

DERROTA NO ÚLTIMO JOGO COMO VISITANTE COM A FIEL NO ESTÁDIO

A última vez em que o Corinthians contou com o apoio de sua torcida em um jogo como visitante foi no dia 22 de fevereiro do ano passado, quando acabou sendo derrotado por 2 a 1 para o Água Santa, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pelo Campeonato Paulista.

Naquela ocasião, o Timão chegou a abrir o placar com Vagner Love balançando as redes no início do jogo, mas levou o empate ainda na etapa inicial e depois tomou a virada ao tomar um gol nos acréscimos do segundo tempo.

AS RARAS VITÓRIAS CORINTIANAS NO BEIRA-RIO

Inaugurado em abril de 1969, o Beira-Rio abrigou pela primeira vez um duelo entre Inter e Corinthians em 1971. E nos sete primeiros jogos com o rival em sua nova casa, o Colorado acumulou três vitórias e quatro empates. Apenas no oitavo confronto no local o Timão conquistou o seu primeiro triunfo, em 1982.

Porém, após desencantar, a equipe paulista amargou um longo jejum de 11 partidas e 19 anos sem triunfos sobre o Inter na casa colorada. Essa série só foi ser quebrada em novembro de 2001. Depois disso, o Alvinegro acumulou somente mais quatro triunfos no estádio, obtidos em 2009, 2012, 2014 e 2016.

Na última vez em que atuou no Beira-Rio, em fevereiro passado, o Timão ficou no empate por 0 a 0 com o Inter, pela rodada final do Brasileirão de 2020, quando a igualdade impediu que os donos da casa fossem campeões nacionais. Ao mesmo tempo, o Colorado não ganha do Corinthians desde 2018, quando venceu por 2 a 1, pela mesma competição, justamente no seu estádio.