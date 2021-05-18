No radar do Corinthians, Dorival Júnior nega contato para assumir o clube

Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium

Embora não seja o favorito internamente para assumir o Corinthians, Dorival Júnior tem o seu nome no radar da diretoria do clube, como possível opção caso a negociação com Renato Gaúcho não seja favorável ao Timão.

No entanto, em rápido contato com o LANCE!, o treinador negou que membros da direção corintiana tenham entrado com ele, dizendo que, até o momento, só há especulações em relaçãoQuestionado sobre a possibilidade de dirigir o Timão, único entre os quatro maiores times de São Paulo que Dorival ainda não trabalhou, o profissional evitou falar sobre hipóteses.

– Não dá para falar em hipóteses. Não seria correto da minha parte – disse o treinador à reportagem.

No mercado desde agosto do ano passado, quando foi demitido do Athletico-PR, Dorival tem duas passagens de sucesso pelo futebol paulista, ambos pelo Santos, onde em 2010 comandou o time do Peixe que encantou o Brasil, com nomes como Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso, conquistando o Paulistão e a Copa do Brasil daquele ano, retornando em 2015, quando conquistou o estadual do ano seguinte. No Palmeiras, em 2014, e São Paulo, entre o fim de 2017 e início de 2018, os trabalhos foram mais discretos.

De acordo com o que o L! levantou, o nome de Dorival Júnior possui resistência de algumas pessoas da direção corintiana, por conta dos seus recentes desempenhos. O último título do técnico foi justamente o Paulista, com o Peixe, em 2016.