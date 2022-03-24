  • No radar de gigantes europeus, Matheus França aparece em lista de maiores promessas do mundo
LanceNet

Publicado em 24 de Março de 2022 às 20:20

Em busca de mais espaço nos profissionais, Matheus França ganhou um carimbo de respeito em cima de seu talento. Nesta semana, a joia do Flamengo apareceu na lista NXGN 2022, publicada pelo site "Goal", que elege as 50 maiores promessas do futebol mundial. O ranking conta com atletas nascidos a partir de 2003 e que já atuaram entre os profissionais.
Além de Matheus França, Endrick (Palmeiras), Kaiky e Marcos Leonardo (os dois últimos do Santos) são outros brasileiros que constam na lista.
A respeito do jovem do Fla, é destacado que Manchester City e Real Madrid o observam e já consultaram o seu estafe a fim de uma eventual investida nas próximas janelas de transferência. Nesta temporada, integrado ao grupo de Paulo Sousa, Matheus França soma três jogos e um gol no Carioca.
Em janeiro deste ano, vale lembrar que Matheus França, de 17 anos, renovou o contrato com o Flamengo até abril de 2027, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 531 milhões na cotação atual) - a maior da história do clube.
Confira quais são as 50 maiores promessas do futebol mundial:
1 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund)2 - Florian Wirtz (Bayern Leverkusen)3 - Gavi (Barcelona)4 - Jamal Musiala (Bayern de Munique)5 - Harvey Elliott (Liverpool)6 - Rayan Cherki (Lyon)7 - Devyne Rensch (Ajax)8 - Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)9 - Benjamin Sesko (RB Salzburg)10 - Ricardo Pepi (FC Dallas)11 - Arsen Zakharyan (Dynamo Moscow)12 - Matías Soulé (Juventus)13 - Yusuf Demir (Rapid Vienna)14 - Marcos Leonardo (Santos)15 - Luca Netz (Hertha Berlin)16 - Mohamed-Ali Cho (Angers)17 - Ilaix Moriba (Valencia)18 - Ilias Akhomach (Barcelona)19 - Kacper Kozlowski (Union Saint-Gilloise)20 - Roméo Lavia (Manchester City)21 - Felix Afena-Gyan (Roma)22 - Hannibal Mejbri (Manchester United)23 - Liam Delap (Manchester City)24 - Caden Clark (New York Red Bulls)25 - Kayky (Manchester City)26 - Malo Gusto (Lyon)27 - Xavi Simons (PSG)28 - Charlie Patino (Arsenal)29 - Andreas Schjelderup (FC Nordsjaelland)30 - Kaiky (Santos)31 - Naci Ünüvar (Ajax)32 - Levi Colwill (Huddersfield Town)33 - Ísak Bergmann Jóhannesson (FC Copenhagen)34 - Adam Karabec (Sparta de Praga)35 - Alejandro Baldé (Barcelona)36 - Roko Simic (RB Salzburg)37 - Carney Chukwuemeka (Aston Villa)38 - Wahid Faghir (Suttgart)39 - Valentín Barco (Boca Juniors)40 - Kaide Gordon (Liverpool)41 - Bryan Okoh (RB Salzburg)42 - Edouard Michut (PSG)43 - Matheus França (Flamengo)44 - Shola Shoretide (Manchester United)45 - Lucas Gourna (Saint-Étienne)46 - Gabriel Slonina (Chicago Fire)47 - Roony Bardghji (FC Copenhagen)48 - Marcelo Flores (Arsenal)49 - Endrick (Palmeiras)50 - Bruno Iglesias (Real Madrid)
Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Tópicos Relacionados

flamengo
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

