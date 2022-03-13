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No primeiro jogo com capacidade total de público permitida, Corinthians registra recorde do ano

Goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta, na Neo Química Arena, também marcou primeira partida sem a obrigatoridade dos torcedores utilizarem máscara no interior do estádio...

Publicado em 12 de Março de 2022 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 21:28
Como já era previsto, o Corinthians registrou o seu melhor público na Neo Química Arena em 2022. A vitória por 5 a 0 diante da Ponte Preta, neste sábado (12), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista foi o primeiro jogo após a autorização do governo de São Paulo para capacidade total no estádio em todos os setores. Foram 39.488 pessoas presentes no estádio corintiano, para uma renda líquida de R$ 2.384.518.
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Até o então, o melhor registro de público com o Corinthians de mandante em 2022 havia sido de 30.423 pessoas, para uma renda de R$ 1.894,093,00, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, há duas semanas.
Além da permissão para capacidade total no estádio corintiano, a vitória contra a Ponte Preta também marcou a primeira partida em que a obrigatoriedade de utilização das máscaras de proteção facial no interior da Arena foi derrubada. Ainda assim, alguns torcedores, por precaução, seguiram utilizando o objeto.
A goleada diante da Macaca foi a última partida do Timão em casa na primeira fase do Paulistão. O clube alvinegro tem mais duas partidas antes das quartas de final, na qual o clube já está classificado, mas ambas fora de casa, contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (17), no Allianz Parque, em partida atrasada da quarta rodada, e no próximo domingo (20), diante do Novorizontino, em Novo Horizonte, encerrando a sua participação na fase inicial da competição estadual.
Crédito: Mesmocomanãoobrigatoriedadenousodemáscaras,torcedoresseguiramusando(Foto:FábioLázaro/Lancepress

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