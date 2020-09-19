No primeiro dia, lojas oficiais do Fluminense vendem cerca de cinco mil peças do uniforme 3

Crédito: Divulgação/Umbro

Na última terça, o Fluminense lançou o seu novo terceiro uniforme, verde com detalhes em laranja, com direito à transmissão na FluTV e pico de cerca de 10 mil espectadores. Em um pouco mais de 24 horas, a camisa já é um sucesso entre os torcedores e nas lojas oficiais físicas e virtuais do Tricolor já foram vendidas cerca de 5 mil peças.

Vale destacar que para o comércio em geral, a nova terceira camisa estará disponível a partir do dia 20. Segundo o perfil oficial da loja do clube, o modelo masculino custa R$ 259,90. O feminino está disponível nas versões oficial (R$ 249,90) e torcedor (R$ 199,90). O modelo "Júnior" é R$ 199,90 e o kit infantil sai por R$ 229,90.O novo uniforme foi Idealizado pelo departamento de Marketing do clube e produzido em parceria com a Umbro. O grande diferencial da camisa é o escudo, que foi assinado usando apenas as serifas internas (FFC) em alto relevo e também destacadas na cor laranja. Além disso, ele tem o tradicional "verde da esperança" exaltado no hino clube como cor predominante. Calções e meiões também são na cor verde.

Como os próximos confrontos do Fluminense serão fora de casa, contra Sport, pelo Campeonato Brasileiro, e Atlético-GO, na Copa do Brasil, a equipe irá estrear o novo uniforme contra o Coritiba no domingo, dia 28, às 20h, no Maracanã, em partida válida pela 12º rodada do Brasileirão.