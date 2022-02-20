No primeiro Dérbi Campineiro de 2022, Guarani vence Ponte Preta pelo Paulistão

Jogando no Brinco de Ouro na noite deste sábado (19), o Guarani venceu a Ponte Preta, por 3 a 0, no primeiro Dérbi Campineiro de 2022. O resultado foi construído com gols de Lucão do Break, Giovanni Augusto e Diogo Mateus. Com o triunfo, o Bugre chegou aos 10 pontos e assumiu a 2ª colocação do Grupo A. Enquanto isso, a Macaca segue com sete, em 3° na Chave D.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima semana, mas por competições diferentes. Na terça-feira (22), a Ponte Preta visita o Cascavel, às 19h, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, no sábado (26), o Guarani recebe o Santo André, às 20h30, pelo Campeonato Paulista.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇOU COM TUDOA bola mal começou a rolar no Brinco de Ouro e o Guarani já saiu na frente. Com cinco minutos de jogo, o Bugre pressionou a saída de bola e Júlio César conseguiu a roubada. O atacante então serviu Lucão do Break. O centroavante bateu rasteiro, no canto direito de Ygor Vinhas, que não conseguiu evitar o gol.

A partir do gol até a marca dos 20 minutos, a Ponte Preta se tornou dona da partida. Apesar disso, a melhor chance no período veio somente em uma falta cobrada por Lucca, que parou na defesa de Maurício Kozlinski.

PÊNALTI!Quando a Ponte Preta aparecia mais no ataque, o Guarani tratou de jogar um balde de água fria na empolgação dos visitantes. Matheus Pereira tentou a finalização, mas a bola bateu no braço de André Luiz dentro da área. Com o pênalti assinalado, Giovanni Augusto bateu no meio e fez o 2 a 0.

Depois do segundo gol, a Ponte Preta acusou mais o golpe e não conseguiu chegar tanto ao ataque. Mesmo assim, conseguiu chegar com perigo em uma confusão da defesa bugrina. Fessin, de cara para o gol, finalizou para fora, levando o 2 a 0 para os vestiários.

JOGO MORNO, MAS PLACAR MUDANo segundo tempo, a partida caiu de ritmo, com os dois times travando mais a partida no setor de meio de campo. Com a bola, o Guarani administrou o tempo e fez poucas investidas. Por outro lado, a Ponte Preta deixou evidente a falta de criatividade para atacar.

A partida só teve mais um gol graças a um novo pênalti. Pouco depois de entrar no jogo, Yago foi derrubado por Jean Carlos na área. Na cobrança, Diogo Mateus deslocou Ygor Vinhas e deu números finais ao duelo.FICHA TÉCNICAGUARANI X PONTE PRETA​​​​​​​Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Data e hora: 19/02/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)​Cartões amarelos: André Luiz, Lucca, Pedrinho (Ponte Preta), Eduardo Person, Matheus Pereira (Guarani)Cartões vermelhos: -

GOLS: Lucão do Break (5'/1°T) (1-0), Giovanni Augusto (28'/1°T) (2-0), Diogo Mateus (25'/2°T) (3-0)

GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)

Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva, Índio (Vitinho, aos 34'/2°T), Rodrigo Andrade (Yago, aos 19'/2°T) e Giovanni Augusto (Eduardo Person, aos 34'/2°T); Júlio César (Maxwell, aos 44'/2°T) e Lucão do Break (Ronald, aos 44'/2°T).

PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)

Ygor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos e Jean Carlos (Matheus Anjos, aos 30'/2°T); André Luiz (Ribamar, aos 0'/2°T), Léo Naldi, Matheus Jesus e Fessin; Lucca e Pedro Júnior (Pedrinho, aos 22'/2°T).