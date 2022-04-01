No papel! Santos tem contrato com o Flamengo publicado no BID antes de anúncio oficial

Quinto reforço para a temporada, Santos foi oficializado como atleta do Flamengo nesta quarta-feira à noite, antes mesmo do anúncio oficial do clube carioca. Isso porque, o contrato de quatro anos do goleiro, que deixou o Athletico-PR, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, pois o Rubro-Negro do Rio corre para inscrevê-lo na Libertadores.O Flamengo pagará cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões, segundo a cotação atual) pelo goleiro de 32 anos, formado e titular do Furacão desde 2018. Santos conquistou duas Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Estaduais. Pela Seleção Brasileira, foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016.

Com o acerto, o Flamengo terá tempo para inscrever Santos na Libertadores. O prazo da Conmebol é até este sábado, 2 de abril, às 18h. O Rubro-Negro estreia na fase de grupos da Copa na próxima terça, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago. O Grupo H ainda tem Talleres (ARG) e Sporting Cristal (PER).

Nesta temporada, Hugo Souza ganhou a vaga de titular e é o principal goleiro do Flamengo. Diego Alves, nome importante nas conquistas do clube de 2019 para cá, é o reserva e tem contrato se encerrando em dezembro.

Santos é o quinto reforço do ano. O Flamengo trouxe Marinho, atacante ex-Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, do Red Bull Bragantino e Lokomotiv Moscow, respectivamente, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, ex-Spartak Moscow.