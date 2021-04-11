No palco onde estreou pelo Santos, Gabigol encara a sua maior vítima atrás de mais um título no Flamengo

O artilheiro Gabriel Barbosa conhece bem o palco e o adversário do Flamengo, que enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 11h, pela Supercopa do Brasil. O Estádio Mané Garrincha foi o palco de sua estreia profissional pelo Santos, em 2013, e o rival paulista é a sua maior vitíma na carreira, com 10 gols marcados. Em busca de mais um título pelo Rubro-Negro, o camisa 9 quer manter o bom retrospecto. A decisão em Brasília terá transmissão em tempo real do LANCE!.
A história de Gabriel Barbosa no Estádio Mané Garrincha começou em maio de 2013, quando fez sua primeira partida como profissional do Santos. O duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro, foi coincidentemente contra o Flamengo. O empate sem gols ainda entrou para a história por ter sido a última partida de Neymar pelo Peixe - o craque estava de saída para o Barcelona, da Espanha.
Pelo Flamengo, o camisa 9 já disputou cinco partidas no estádio: fez cinco gols, deu duas assistências e levantou a taça da primeira edição da Supercopa do Brasil, em fevereiro de 2020, quando o Rubro-Negro bateu o Athletico por 3 a 0.
Ao lado do Raulino de Oliveira, o Mané Garrincha é o palco favorito de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo, ficando atrás, obviamente, do Maracanã, casa rubro-negra, onde o artilheiro já colocou 42 bolas nas redes adversárias.