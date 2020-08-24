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No mesmo dia da saída de Daniel Paulista, Sport anuncia Jair Ventura

Treinador chega ao Leão da Praça da Bandeira com a responsabilidade (e oportunidade) de voltar a fazer trabalho consistente...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 20:22

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:22

Crédito: Divulgação/Sport
Não se passaram 24 horas do Sport passar de uma equipe dirigida por Daniel Paulista para, agora, ser responsabilidade do treinador Jair Ventura.
Depois de na tarde dessa segunda-feira (24) anunciar a saída do último comandante, o clube também usou suas redes sociais para celebrar a chegada do técnico ex-Botafogo, Corinthians e Santos.
Apesar da trajetória em equipes conhecidas do cenário nacional, Jair não conseguiu repetir no futebol paulista a eficiência de seu trabalho na equipe do Rio de Janeiro a qual conseguiu levar até as quartas de final da Libertadores em 2017, caindo diante do Grêmio, que viria a ser o campeão.
A última vez em que o treinador contratado até o fim da temporada esteve em atividade foi em 2018, treinando o Corinthians. Com isso, acabou passando o último ano tendo maior dedicação a questões familiares e aprimoramento dos conhecimentos mediante cursos.

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