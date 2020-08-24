No mesmo dia da saída de Daniel Paulista, Sport anuncia Jair Ventura

Crédito: Divulgação/Sport

Não se passaram 24 horas do Sport passar de uma equipe dirigida por Daniel Paulista para, agora, ser responsabilidade do treinador Jair Ventura.

Depois de na tarde dessa segunda-feira (24) anunciar a saída do último comandante, o clube também usou suas redes sociais para celebrar a chegada do técnico ex-Botafogo, Corinthians e Santos.

Apesar da trajetória em equipes conhecidas do cenário nacional, Jair não conseguiu repetir no futebol paulista a eficiência de seu trabalho na equipe do Rio de Janeiro a qual conseguiu levar até as quartas de final da Libertadores em 2017, caindo diante do Grêmio, que viria a ser o campeão.