No mercado: Vasco tenta empréstimo de Pedro Raul, mas concorrência dificulta o negócio

O Vasco tem Raniel para o comando de ataque, mas pretende contratar mais um centroavante: um alvo é Pedro Raul, que pertence ao Kashiwa Reysol, mas está emprestado ao Juárez, do México. O jogador de 25 anos deverá atuar no Brasil, mas não necessariamente no Cruz-Maltino.O clube de São Januário já fez a proposta e os japoneses deverão ceder o jogador provisoriamente para valorizá-lo. Ocorre, porém, que clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também desejam o atacante.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Ao Vasco, no momento, cabe aguardar. O Kashiwa Reysol e o estafe de Pedro Raul deverão, nos próximos dias, definir os próximos passos da carreira do jogador. Ele fez 12 gols em 2019, pelo Atlético-GO, e 12 pelo Botafogo, no ano seguinte. O interesse vascaíno foi revelado primeiramente pelo "O Dia".