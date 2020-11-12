futebol

No Maracanãzinho, Flamengo bate o Fortaleza e conquista segunda vitória no NBB

Rubro-Negro confirma favoritismo, vence a equipe cearense por 82 a 69 e segue com 100% de aproveitamento no NBB...
12 nov 2020 às 20:13

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 20:13

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O favoritismo prevaleceu novamente no Maracanãzinho. Com boa atuação coletiva, na noite desta quinta-feira, o Flamengo venceu o Fortaleza por 82 a 69 e chegou à segunda vitória em dois jogos do NBB 2020/21. Os principais destaques da partida foram o pivô Hettsheimer (14 pontos e nove rebotes) e o armador Franco Balbi (11 pontos e cinco assistências).Com a moral elevada após atropelar o Minas na estreia da competição (102 a 68), o Flamengo começou a partida em alta intensidade. Com boas atuações de Hettsheimer, Chuzito e Balbi, o Rubro-Negro manteve o ímpeto ofensivo e terminou com primeiro quarto vencendo por 27 a 18.
No entanto, no quarto seguinte, o Fortaleza conseguiu se impor na parte defensiva e restringiu o Flamengo a apenas 13 pontos. Apesar disso, o clube cearense também teve dificuldades ofensivamente e a partida foi para o intervalo com o placar de 40 a 33 para os donos da casa.
No segundo tempo, o cenário foi o mesmo. O Flamengo foi superior no terceiro quarto e aumentou a vantagem para 64 a 49. Já no quarto final, o Fortaleza começou melhor e chegou a encostar no placar. Mas, no momento decisivo, o elenco recheado do Flamengo fez a diferença. Com bons lances de Marquinhos, Yago e Rafael Mineiro, a equipe rubro-negra se recuperou e fechou o placar em 82 a 69.
Por conta da pandemia do coronavírus, a principal competição de basquete do país será disputada em sete sedes, para diminuir a quantidade de viagens das equipes. O Maracanãzinho é uma das sedes e também foi palco da vitória do Campo Mourão sobre o Unifacisa por 88 a 86, na tarde desta quinta-feira.
Em busca de manter o 100% de aproveitamento, o Flamengo volta às quadras neste sábado, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Unifacisa, novamente no Maracanãzinho.

