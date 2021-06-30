No Majestoso, Sylvinho completa um mês de sua estreia pelo Corinthians; confira os números

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, dia 30 de junho, contra o São Paulo, Sylvinho completa um mês de sua estreia pelo Corinthians. Será seu 10º jogo pelo clube em 30 dias e nesse período a Fiel torcida já tem visto evolução no time, apesar de ainda ter muita desconfiança em relação aos resultados e desempenhos. Vamos fazer um pequeno apanhado desse primeiro mês do treinador pelo Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os números de Sylvinho são bem discretos desde a sua chegada. São apenas duas vitórias nesses nove jogos, contra o América-MG e contra o Sport, uma fora e outra em casa. Muito pouco para um clube do tamanho do Alvinegro. Além disso, são quatro empates (Atlético-GO, Palmeiras, Bahia e Fluminense) e três derrotas (Atlético-GO, duas vezes, e Red Bull Bragantino).

Esse retrospecto gera um aproveitamento de 37,04%, muito baixo para os padrões corintianos, mas dentro da realidade atual do time. Foram seis gols marcados e sete gols sofridos. Média de menos de um tento sofrido e marcado, ou seja, a defesa funciona, mas o ataque não funciona. Isso, porém, pode estar melhorando com a boa fase de Mosquito e a melhora de Jô como referência.Mosquito, aliás, é o jogador mais decisivo com Sylvinho. Dos seis gols marcados com o treinador, o atacante participou diretamente de cinco. foram duas assistências, dois pênaltis sofridos e um cruzamento que gerou um gol contra. Com esses números, fica obvio que ele e essencial para o Corinthians. O único gol que ele não participou foi o segundo diante do Sport, que teve cruzamento de Mateus Vital, em cobrança de escanteio, desvio de Gil e bola na rede de Jô.

Em relação ao número de jogadores utilizados desde sua chegada, Sylvinho testou 24, sendo que três deles já deixaram o clube: Ramiro, Camacho e Bruno Méndez. Alguns, por outro lado, despontam com intocáveis, como Cássio, Fagner, Gil, Gabriel e Gustavo Mosquito, e outros que caminham para isso, como João Victor, Cantillo, Roni e Mateus Vital. A lateral esquerda, revezada entre Fabio Santos e Lucas Piton, e o "9" que já teve Luan e Jô, estão "abertas".

Agora, contra o São Paulo, Sylvinho vai fechar o número redondo de dez jogos, um cada três dias desde que estreou. O treinador buscará sua primeira vitória em clássicos na função e a consequente manutenção da invencibilidade na Neo Química Arena. Como jogador do Timão, o comandante corintiano enfrentou o Tricolor 13 vezes, com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Confira os jogadores que já atuaram com Sylvinho: