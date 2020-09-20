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futebol

No limite: desgaste físico da maratona de jogos põe elenco do Vasco à prova

Diante do Coritiba, o time, que já vem sofrendo com desfalques, terá ainda as ausências de Leandro Castan e Martín Benítez, dois dos jogadores mais importantes da equipe...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A paralisação, em função da ainda presente pandemia de Covid-19, no já desgastante calendário do futebol brasileiro maltrata o preparo físico dos jogadores. No caso do Vasco, as previsões mais pessimistas sobre os resultados no Campeonato Brasileiro foram ficando pelo caminho, mas o limite chegou. Jogadores serão poupados contra o Coritiba, neste domingo.Há mais de um mês que o Vasco vêm num ritmo de jogos atrás de jogos que mal permite aos atletas pleno descanso ou aprimoramento tático nos treinamentos. O maior intervalo que o time teve entre uma partida e outra, desde que estreou na competição, contra o Sport, foram quatro jogos.
Na última quinta-feira, duelo com o Botafogo, pela Copa do Brasil, que se repetirá na próxima quarta. Os sinais de desgaste vistos no meio de semana justificam a ausência de dois pilares - Leandro Castan e Martín Benítez - numa equipe que já sofre com desfalques toda rodada. Ramon Menezes não queria poupar, como disse após o último compromisso, mas cedeu em parte.
- O pensamento, agora, é de recuperar esses atletas. Sabemos dessa maratona. Eu sinto, do lado de fora, que a substituição tem que ser feita até em cima disso. Para não perder o atleta (por lesão), caso do Cano e do Bastos hoje (quinta-feira). É recuperar esses atletas - explicou, antes de completar:
- Benítez sentiu cansaço no final do jogo, como todos. Vamos pensar na melhor formação para o jogo contra o Coritiba. Vamos conversar com os atletas. Já falei que não gosto de poupar, mas vamos conversar - revelou, após a partida.
Deste modo, o time que entra em campo nesta rodada do Brasileirão tem titulares, reservas, jogadores que vêm ganhando espaço, outros que lutam para mantê-lo. Como esperado, o principal campeonato do país, nesta temporada, vai exigir elenco contra o desgaste.

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