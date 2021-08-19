No início do returno, Vasco terá volta de peça importante e aguarda a situação de outros atletas

Crédito: Lisca não terá jogador suspenso para o jogo do Vasco contra o Operário, fora de casa (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco foi derrotado pelo Londrina por 2 a 1 em São Januário e novamente perdeu a chance de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No início do returno, a equipe voltará a campo no sábado, diante do Operário (PR), em Ponta Grossa, no Paraná, às 19h. Com isso, os cariocas terão o retorno de uma peça importante, mas pode ter algumas ausências por lesões e ainda pela Covid-19.

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Após cumprir suspensão diante do Londrina, o goleiro Vanderlei voltará à equipe titular no sábado. Ele foi substituído pelo jovem Lucão, que falhou feio no lance do primeiro gol do time paranaense. O arqueiro tentou encaixar um forte chute de fora da área, e espalmou para a frente.

Para o duelo de sábado, a equipe não tem nenhum jogador suspenso e nesta quinta se encerra o prazo de três dias em que o jovem MT foi afastado. A tendência é que ele esteja à disposição de Lisca e caberá ao comandante decidir se irá relacioná-lo ou não. O meia pediu desculpas depois de se flagrado em uma festa em Cabo Frio e ser punido pela direção do clube.

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Na defesa, Ricardo Graça também voltou a ser titular e falhou no segundo gol, que sacramentou a vitória do Tubarão. Ao tentar um domínio, o defensor se enrolou com a bola e acabou perdendo o controle e fazendo um pênalti desnecessário. No setor, Leandro Castan deve desfalcar a equipe mais uma vez, já que se recupera de uma lesão na coxa direita.

Além dele, o volante Michel e o atacante Daniel Amorim também seguem em recuperação física e devem ficar de fora do time comandado pelo técnico Lisca. O atacante Morato, por sua vez, ainda é dúvida, pois se recupera de Covid-19 e pode não ter condições físicas de retornar diante do Operário (PR).

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