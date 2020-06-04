No Fluminense, Fred reencontrará cinco ex-companheiros; veja números

Crédito: Ralff Santos/Fluminense

O reencontro de Fred com o Fluminense era um dos mais aguardados do clube. Agora, com tudo já oficializado, o atacante se prepara para voltar às Laranjeiras e, mais do que apenas vestir novamente a camisa tricolor, ele terá a oportunidade de jogar mais uma vez ao lado de alguns velhos conhecidos nessa segunda passagem pelo Flu. Dentre os que atuaram com ele no próprio Fluminense, o zagueiro Digão, o lateral-direito Igor Julião e o atacante Wellington Silva. Além disso, Henrique e Egídio, com quem jogou mais recentemente no Cruzeiro.

Um dos jogadores que fez mais campanha para o retorno de Fred foi o lateral Egídio. Os dois jogaram juntos no Cruzeiro e são amigos também fora de campo. O "Gidão", como é chamado, foi constantemente perguntado sobre o atacante e sempre manifestava a vontade dos dois de que se reencontrassem no Flu. Digão foi outro que já deixou claro o desejo por atuar novamente ao lado do centroavante e chegou a deixar as portas abertas ainda no meio de 2019, quando disse "se ele não estiver feliz lá, que venha ser feliz aqui no Fluminense".

Quando Igor Julião atuou ao lado de Fred ele tinha apenas 18 para 19 anos e era um dos jovens que vinha da base do Fluminense em um conturbado ano de 2013. O lateral também já disse que é fã do atacante e esperava pelo retorno. É o mesmo caso de Wellington Silva, que viu o centroavante de perto em 2010, quando atuou, aos 16 anos, pela equipe principal do Flu após subir da base. Henrique, quando perguntado, elogiou o camisa 9 e projetou a volta da parceria nas Laranjeiras.E MAIS:Primeiras doações de Fred começam a chegar à sede do FluminenseVeja imagens da viagem de bicicleta de Fred até o CT do FluminenseChegada de Fred gera mais de R$ 800 mil ao FluminenseFluminense prorroga paralisação do clube até 15 de junhoCiclistas profissionais comentam desafio de Fred para chegar ao FluVeja os números de Fred ao lado dos companheiros:

Digão

55 jogos33 vitórias11 empates11 derrotas36 gols marcadosDigão marcou 1

Igor Julião

7 jogos3 vitórias2 empates2 derrotas2 gols marcados

Egídio

49 jogos. 26 vitórias12 empates 11 derrotas15 gols marcadosEgídio marcou 1

Henrique

54 jogos23 vitórias17 empates14 derrotas17 gols marcados

Wellington Silva