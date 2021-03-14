No Fla-Flu, Garotos do Ninho buscam vingar derrota de 2020 e encerrar a participação no atual Carioca invictos

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Com 100% de aproveitamento e atuações individuais de destaque nas duas rodadas iniciais, os "Garotos do Ninho" encerram suas participações na Taça Guanabara neste domingo com o maior desafio: clássico com o Fluminense, que terá a estreia do técnico Roger Machado. O Sub-20 do Flamengo, com reforços pontuais do grupo principal, já deu mostras que pode fazer bonito diante dos tradicionais rivais, e esse é o objetivo do jovens a partir das 18h.

O Carioca de 2021 é o segundo consecutivo no qual o Flamengo inicia a disputa com uma equipe alternativa, formada, em sua maioria, pelo Sub-20 e sob o comando de Maurício Souza. Somando os dois Estaduais, o aproveitamento dos "Gaorotos do Ninho" é, por ora, de 72,2% dos pontos, com quatro vitórias e um empate em seis jogos. A única derrota foi justamente para o Flu, em 2020.Daquele jogo, em que foi derrotado por 1 a 0 no Maracanã, seis remanescentes estão à disposição do treinador Maurício Souza para o clássico deste domingo, às 18h - que terá transmissão em tempo real do L!. São os seguintes jogadores: Gabriel Batista, Hugo Moura, Ramon, Richard Rios, Pepê e Rodrigo Muniz.

As vitórias foram sobre o Vasco (1 a 0) e Volta Redonda (3 a 2), em 2020, e Nova Iguaçu (1 a 0) e Macaé (2 a 0) na atual edição. Ainda houve um 0 a 0 com o Macaé na temporada passada. Ao todo, sete gols marcados e três sofridos.