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futebol

No estilo Bebeto, Pará marca seu terceiro gol com a camisa do Santos

Diante do San Lorenzo, Pará marcou pela primeira vez na sua volta ao Peixe...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 16:09
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O lateral-direito Pará marcou um dos gols do Santos no empate em 2 a 2 contra o San Lorenzo, no Estádio Mané Garrincha, na noite nesta terça-feira. Com a vantagem no placar agregado de 5 a 3, o Peixe se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores e está no grupo C ao lado de de Boca Juniors (ARG), Barcelona de Guayaquil (EQU), e The Strongest (BOL).
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador, inclusive, atuou na lateral-esquerda a pedido de Ariel Holan e, com assistência do Soteldo, marcou seu primeiro gol depois da volta ao Santos em 2020. O último gol de Pará havia acontecido há 4 anos, ainda vestindo a camisa do Flamengo em julho de 2017 no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras.
Pelo Santos, é a segunda passagem do lateral no clube e seu terceiro gol marcado. Pará marcou seu primeiro gol santista na derrota do Peixe sobre o Goiás por 4 a 1 em setembro de 2008 em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Já em 2010, o lateral marcou em outra derrota do Santos por 4 a 3 para o Palmeiras em março naquele ano em jogo válido pelo Paulistão.- Eu sou um atleta que não tenho costume de fazer tantos gols na minha carreira. E hoje acabou saindo um maravilhoso com a chapada ‘à la Bebeto’, devagar e no cantinho. Mas brincadeiras à parte, fico mais feliz ainda pela nossa classificação, pois a gente precisava muito passar para essa fase de grupos e o gol acabou ajudando - afirmou.
Com mais de 250 jogos pela camisa do Alvinegro, Pará ganhou títulos importantes com a camisa do Santos, como o Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012), a Copa do Brasil (2010) e a Copa Libertadores (2011). Ele tem contrato com o Peixe até o final do ano.

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