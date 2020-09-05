No embalo de Cantillo e Ramiro, Corinthians busca sequência de vitórias no Brasileirão-2020

Embora o Corinthians tenha alcançado resultados diferentes em seus dois últimos jogos, um fato em comum teve saldo positivo nessas duas rodadas: o entrosamento entre Ramiro e Cantillo. Foi dos pés dessa dupla que saíram dois dos três gols marcados nessas partidas. E é com o embalo desses meio-campistas que a equipe corintiana vai em busca da segunda vitória seguida.Diante do Botafogo, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, tanto Ramiro quanto Cantillo devem estar em campo formando o time titular de Tiago Nunes, algo que passou a ser um grande trunfo do treinador pelos resultados que essa parceria tem trazido recentemente. A partir deles, o Timão marcou um gol na derrota para o São Paulo e um na vitória sobre o Goiás.

Contra o rival, Cantillo teve espaço no meio-campo e fez um lançamento preciso para Ramiro, que conseguiu fugir da marcação de Liziero e já dentro da área finalizou para o gol de Tiago Volpi, que não conseguiu segurar. Foi assim que o Corinthians "achou" o empate em um duelo de pouquíssima inspiração alvinegra no Morumbi. No entanto, acabou derrotado sendo vazado no fim.Em entrevista coletiva na última sexta-feira, Ramiro foi questionado a respeito dessa parceria que tem rendido frutos. Para o camisa 8 corintiano, houve uma sinergia forte entre ele, que tem essa característica da infiltração, com a qualidade do passe de Cantillo que, com espaço, coloca a bola onde quer. Sem contar o incentivo de Tiago Nunes, que cobra esse movimento dos jogadores.

- (O Cantillo) É um atleta que vem nos ajudando muito, desempenhando bem essa função do passe longo para mim, para o Fagner, até para o lado esquerdo do ataque. Temos que explorar, conhecer o mais rápido possível os jogadores para trazer essas características positivas ao nosso favor - comentou Ramiro antes de completar:

- O principal de tudo é conhecer companheiros, a gente sabe que tem atletas que têm essa visão de jogo, outros com jogo mais curto, mais aproximado, tem de conhecer os companheiros para fazer determinado movimento. Tenho essa característica desde que iniciei a carreira, é uma situação clara de gol na maioria, em fase ou de definir ou de encontrar o último passe. Tem dado certo, o Tiago cobra muito de mim esse momento, dos laterais também, isso pode nos dar bastante coisa positiva durante a temporada.

Na partida seguinte, diante do Goiás, em um momento em que as alternativas pareciam escassas, novamente Cantillo tirou um coelho da cartola para abrir o caminho para a vitória e fez outro lançamento preciso a partir do meio-campo direto para a cabeça de Ramiro, que tentou desviar para o meio da área para servir Jô, mas o zagueiro Fábio Sanches marcou contra o próprio patrimônio.

Em entrevista para TV oficial do clube na última sexta-feira, o colombiano falou do momento especial que a dupla vive. Para o camisa 24, o mérito é de Ramiro, que tem conseguido executar o movimento perfeito para encontrar seu passe, como aconteceu diante do São Paulo, e no último duelo, contra o Goiás.