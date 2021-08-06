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No duelo de ex-tricolores, Yokohama Marinos, de Marcos Junior, vence o Gamba Osaka, de Wellington Silva

Marcos Junior tem boa atuação, balança as redes, e leva a melhor no confronto de ex-jogadores do Fluminense na volta do Campeonato Japonês. Torneio parou pelas Olimpíadas...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 14:31
Crédito: Divulgação
No retorno do Campeonato Japonês por conta da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, um duelo de ex-jogadores do Fluminense marcou a rodada da J-League. Nesta sexta-feira, o Yokohama Marinos, de Marcos Junior, venceu o Gamba Osaka, de Wellington Silva, por 3 a 2, fora de casa.
+ Veja a tabela e os jogos das Olimpíadas
Campeão e artilheiro da competição em 2019, Marcos Junior brilhou mais uma vez e marcou um gol, além de protagonizar a maioria das jogadas em velocidade de sua equipe. Agora, o Yokohama, dono do segundo melhor ataque da competição, com 42 gols, tem sete vitórias consecutivas.
Ao final do confronto, Marcos Junior não só elogiou a postura da equipe no retorno da competição, mas lembrou a sequência positiva do Yokohama Marinos.
- O nosso time vem conseguindo mostrar todo o seu potencial nos últimos jogos. Batemos equipes fortes, mas sabemos que precisamos focar e pensar jogo a jogo. Fico feliz por ajudar o time novamente. Provamos que estamos vivos na luta pelo título - disse o atacante.
+ Encaixamos Messi em 15 gigantes do futebol mundial. Veja como ficariam os times!
Com a vitória, o Yokohama Marinos chegou aos 49 pontos e aparece na segunda colocação, com um jogo a menos que o líder da competição, o Kawasaki Frontale, que soma 58. O time de Marcos Junior volta ao campo na próxima segunda-feira, contra o Shimizu-S-Pulse, novamente fora de casa.

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