No duelo de ex-tricolores, Yokohama Marinos, de Marcos Junior, vence o Gamba Osaka, de Wellington Silva

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No retorno do Campeonato Japonês por conta da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, um duelo de ex-jogadores do Fluminense marcou a rodada da J-League. Nesta sexta-feira, o Yokohama Marinos, de Marcos Junior, venceu o Gamba Osaka, de Wellington Silva, por 3 a 2, fora de casa.

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Campeão e artilheiro da competição em 2019, Marcos Junior brilhou mais uma vez e marcou um gol, além de protagonizar a maioria das jogadas em velocidade de sua equipe. Agora, o Yokohama, dono do segundo melhor ataque da competição, com 42 gols, tem sete vitórias consecutivas.

Ao final do confronto, Marcos Junior não só elogiou a postura da equipe no retorno da competição, mas lembrou a sequência positiva do Yokohama Marinos.

- O nosso time vem conseguindo mostrar todo o seu potencial nos últimos jogos. Batemos equipes fortes, mas sabemos que precisamos focar e pensar jogo a jogo. Fico feliz por ajudar o time novamente. Provamos que estamos vivos na luta pelo título - disse o atacante.

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