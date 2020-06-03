No Dia Mundial da Bicicleta, Bahia relembra gol do volante Feijão

O Dia Mundial da Bicicleta não passou despercebido pelo Bahia. Nas redes sociais do Tricolor, a postagem do dia foi o gol de bike marcado pelo volante Feijão diante do CRB, em jogo válido pela Série B de 2016.E MAIS:Wendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaDaniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'Diretor do Corinthians diz que clube monitora diariamente situação de JôNa ocasião, o meio-campista aproveitou uma bola que sobrou após cruzamento da esquerda e com um lance plástico colocou a bola para dentro do gol.