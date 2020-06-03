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No Dia Mundial da Bicicleta, Bahia relembra gol do volante Feijão

Na temporada 2016, o meio-campista anotou um lindo gol diante do CRB e foi homenageado pelo Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 18:08

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:08

Crédito: Divulgação/Bahia
O Dia Mundial da Bicicleta não passou despercebido pelo Bahia. Nas redes sociais do Tricolor, a postagem do dia foi o gol de bike marcado pelo volante Feijão diante do CRB, em jogo válido pela Série B de 2016.E MAIS:Wendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaDaniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'Diretor do Corinthians diz que clube monitora diariamente situação de JôNa ocasião, o meio-campista aproveitou uma bola que sobrou após cruzamento da esquerda e com um lance plástico colocou a bola para dentro do gol.
Com o gol de Feijão, o Esquadrão de Aço venceu por 3 a 0 e deu sequência a sua caminhada que o levou de volta à elite do futebol nacional. Ver essa foto no Instagram ☀️? No Dia Mundial da Bicicleta, quem lembra desse gol do volante @feijaooficial05? Bom dia, Nação! #JuntosVenceremos #BBMP Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (de ?) (@ecbahia) em 3 de Jun, 2020 às 5:22 PDT placeholder E MAIS:

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