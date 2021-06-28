No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Flamengo pede respeito e 'direito de ser e amar quem quiser'

Comemorado anualmente em 28 de junho em todo o mundo, o Dia do Orgulho LGBTQIA+ foi lembrado pelo Flamengo em postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira, um dia depois de o clube ter entrado em campo para o jogo contra o Juventude com os números do Manto nas cores do arco-íris, assim como a braçadeira do capitão da equipe. Pedidos por respeito e segurança foram feitos:

- Respeitar o gênero e a sexualidade das pessoas é muito simples. Cada um tem o direito de ser e amar quem quiser, sem que sua vida fique em risco por isso. No Dia do Orgulho LGBTQIA+, desejamos que o mundo seja um lugar seguro para todos se expressarem e manifestarem seus afetos sem medo! - postou o Fla. Os uniformes utilizados pelos atletas rubro-negros no Alfredo Jaconi serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause.