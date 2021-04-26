No Dia do Goleiro, Weverton afirma que ‘representar a Academia é um grande orgulho’

O Palmeiras é uma das equipes que mais revelou grandes goleiros do Brasil. Ao longo de sua história, o Verdão contou com nomes como Valdir Joaquim de Moraes, Oberdan Cattani, Leão, Marcos, Velloso, Fernando Prass e, atualmente, Weverton, que é figura constante na Seleção Brasileira e, em mais de uma oportunidade, foi eleito o melhor arqueiro do Brasileirão.>> ATUAÇÕES: Giovani e Newton são os melhores do Palmeiras em derrota

– Para mim é um grande orgulho vestir a camisa do Palmeiras, representar a Academia de goleiros, que tem tanta tradição. Poder fazer história com essa camisa é a realização de um sonho. Sou um cara muito feliz e realizado por poder representar essa tradicionalíssima e vitoriosa Academia de goleiros.Weverton chegou ao Palmeiras em 2018 e, após a chegada do técnico Felipão, assumiu a titularidade da equipe de maneira incontestável. Após atuações de destaque, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão e, em 2020, foi protagonista na conquista da Tríplice Coroa, além de, novamente, entrar para a seleção da liga nacional.