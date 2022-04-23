No Dérbi, Corinthians busca melhorar aproveitamento em clássicos na temporada

Neste sábado, às 19h, na Arena Barueri, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pela terceira rodada do Brasileirão. Esse será o segundo encontro entre os rivais na temporada, e o Timão busca sua primeira vitória em clássicos no ano.> GALERIA - Votação jogador por jogador feita pela redação do L! para o Dérbi

O primeiro clássico disputado pelo time do Parque São Jorge foi na terceira rodada do Paulistão, contra o Santos que ainda contava com Fábio Carille. A derrota por 2 a 1 diante do Peixe culminou na demissão do técnico Sylvinho.

O próximo rival que o alvinegro paulista enfrentou foi o São Paulo, pela décima rodada do estadual, já com Vítor Pereira. Calleri fez o único gol da partida no primeiro minuto de jogo, sacramentando a vitória do Tricolor.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Brasileirão

17 dias depois, o Corinthians foi até o Allianz Parque em duelo atrasado da sexta rodada do Paulista. Róger Guedes novamente aplicou a 'lei do ex', mas foi o Palmeiras que saiu com a vitória por 2 a 1.

Na semifinal do Paulistão, novo encontro com o São Paulo, que foi dominante e eliminou o Time do Povo por 2 a 1 no Morumbi.

Para o embate contra o Verdão pelo Brasileirão, o Corinthians volta a disputar um jogo na Arena Barueri, tendo em vista que nos dias 23 e 24 de abril, o Allianz Parque irá receber o show "Amigos". Sendo assim, houve o entendimento por parte do Alviverde em levar o duelo para Barueri, pois seria a melhor alternativa por conta da logística.

> GUIA DO BRASILEIRÃO - Veja análise do LANCE! sobre as chances do Timão​O Corinthians já disputou 10 jogos na Arena Barueri, nenhum sendo o Dérbi contra o Palmeiras. O desempenho do Timão em Barueri é de quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. A última vez que o clube visitou o local foi em 2020, quando derrotou o Oeste por 2 a 0 e garantiu vaga no mata-mata do Paulistão.

Apesar do bom retrospecto na Arena Barueri, o Corinthians precisará superar o péssimo retrospecto recente em clássicos e um tabu para ganhar dos comandados de Abel Ferreira.

Isso porque o Timão não vence o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão desde 2017. Naquela ocasião, em que o alvinegro paulista sagrou-se campeão, Jadson e Arana fizeram os gols decisivos no Allianz Parque. Desde então, são dois empates e dois triunfos quando o Verdão jogou em seus domínios.