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futebol

No Dérbi, Corinthians busca melhorar aproveitamento em clássicos na temporada

Timão não vence o Palmeiras pelo Brasileirão desde 2017...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 06:00
Neste sábado, às 19h, na Arena Barueri, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pela terceira rodada do Brasileirão. Esse será o segundo encontro entre os rivais na temporada, e o Timão busca sua primeira vitória em clássicos no ano.> GALERIA - Votação jogador por jogador feita pela redação do L! para o Dérbi
O primeiro clássico disputado pelo time do Parque São Jorge foi na terceira rodada do Paulistão, contra o Santos que ainda contava com Fábio Carille. A derrota por 2 a 1 diante do Peixe culminou na demissão do técnico Sylvinho.
O próximo rival que o alvinegro paulista enfrentou foi o São Paulo, pela décima rodada do estadual, já com Vítor Pereira. Calleri fez o único gol da partida no primeiro minuto de jogo, sacramentando a vitória do Tricolor.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Brasileirão
17 dias depois, o Corinthians foi até o Allianz Parque em duelo atrasado da sexta rodada do Paulista. Róger Guedes novamente aplicou a 'lei do ex', mas foi o Palmeiras que saiu com a vitória por 2 a 1.
Na semifinal do Paulistão, novo encontro com o São Paulo, que foi dominante e eliminou o Time do Povo por 2 a 1 no Morumbi.
Para o embate contra o Verdão pelo Brasileirão, o Corinthians volta a disputar um jogo na Arena Barueri, tendo em vista que nos dias 23 e 24 de abril, o Allianz Parque irá receber o show "Amigos". Sendo assim, houve o entendimento por parte do Alviverde em levar o duelo para Barueri, pois seria a melhor alternativa por conta da logística.
> GUIA DO BRASILEIRÃO - Veja análise do LANCE! sobre as chances do Timão​O Corinthians já disputou 10 jogos na Arena Barueri, nenhum sendo o Dérbi contra o Palmeiras. O desempenho do Timão em Barueri é de quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. A última vez que o clube visitou o local foi em 2020, quando derrotou o Oeste por 2 a 0 e garantiu vaga no mata-mata do Paulistão.
Apesar do bom retrospecto na Arena Barueri, o Corinthians precisará superar o péssimo retrospecto recente em clássicos e um tabu para ganhar dos comandados de Abel Ferreira.
Isso porque o Timão não vence o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão desde 2017. Naquela ocasião, em que o alvinegro paulista sagrou-se campeão, Jadson e Arana fizeram os gols decisivos no Allianz Parque. Desde então, são dois empates e dois triunfos quando o Verdão jogou em seus domínios.
Crédito: RógerGuedescomemorandoseugolcontraoVerdãonoPaulistão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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