No Coritiba, Willian Farias sentencia: 'Temos que começar o ano no mais alto nível'

A primeira partida em ritmo de competição para o elenco principal do Coritiba no ano de 2022 será somente no dia 22 deste mês, diante do Cianorte, na estreia do Campeonato Paranaense. No entanto, o meio-campista Willian Farias já deixou um recado importante válido para ele e seus companheiros.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Na sua análise, desde os primeiros jogos o time comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo precisa demonstrar a sua força, sendo essa a melhor maneira de conseguir se sair bem sucedido na lista de torneios que o clube do Alto da Glória terá ao longo do ano.

- Vamos lutar muito para que a equipe possa ter êxito em todas as competições que tiver em 2022. Não tenho dúvidas que entraremos bem nas disputas que tivermos. Temos que começar o ano no mais alto nível. - disse Willian, completando:

Estou motivado, focado e muito confiante para esta temporada. Vou trabalhar muito para que esse ano seja de ótimos números. Espero poder ajudar a equipe dentro e fora de campo ao longo dos próximos meses.

Além do estadual, o Coxa disputará a Copa do Brasil e, principalmente, a Série A do Campeonato Brasileiro para onde retornou justamente no ano passado diante da boa campanha na Série B.