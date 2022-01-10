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No Coritiba, Willian Farias sentencia: 'Temos que começar o ano no mais alto nível'

Primeiro desafio do Verdão na temporada 2022 será o Campeonato Paranaense, com estreia prevista para o dia 22 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 14:34

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 14:34

A primeira partida em ritmo de competição para o elenco principal do Coritiba no ano de 2022 será somente no dia 22 deste mês, diante do Cianorte, na estreia do Campeonato Paranaense. No entanto, o meio-campista Willian Farias já deixou um recado importante válido para ele e seus companheiros.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Na sua análise, desde os primeiros jogos o time comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo precisa demonstrar a sua força, sendo essa a melhor maneira de conseguir se sair bem sucedido na lista de torneios que o clube do Alto da Glória terá ao longo do ano.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa ter êxito em todas as competições que tiver em 2022. Não tenho dúvidas que entraremos bem nas disputas que tivermos. Temos que começar o ano no mais alto nível. - disse Willian, completando:
Estou motivado, focado e muito confiante para esta temporada. Vou trabalhar muito para que esse ano seja de ótimos números. Espero poder ajudar a equipe dentro e fora de campo ao longo dos próximos meses.
Além do estadual, o Coxa disputará a Copa do Brasil e, principalmente, a Série A do Campeonato Brasileiro para onde retornou justamente no ano passado diante da boa campanha na Série B.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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