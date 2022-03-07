No Coritiba, todas as atenções estão voltadas para a Copa do Brasil

Encerrada a primeira fase do Campeonato Paranaense onde o Coritiba avançou em segundo lugar, posto que lhe colocou diante do Cianorte, nas quartas de final, as atenções do Verdão se voltam para o confronto importante pela Copa do Brasil.>Confira o conteúdo produzido pelo LANCE! também no TikTokNa próxima quinta-feira (10), o time de Gustavo Morínigo viaja até o interior de Minas Gerais para jogar contra o Pouso Alegre em duelo único da segunda fase. E, pensando nesse embate, o meio-campista Willian Farias não hesitou em passar as suas impressões:

- Temos que respeitar o Pouso Alegre e fazer uma boa partida durante os noventa minutos para classificarmos. A Copa do Brasil é uma competição difícil e que qualquer vacilo pode tirar vaga. Temos que ter intensidade máxima para buscarmos um grande resultado e para fazermos uma ótima partida.

Diferente do que aconteceu na etapa anterior da milionária competição nacional, não existe a vantagem do empate para o clube de maior posição no Ranking da CBF. Logo, em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão vai diretamente para as penalidades.

Além do evidente aspecto esportivo, avançar tem relevância considerável no sentido financeiro já que, carimbando vaga na terceira fase, o Coxa garantiria uma premiação de R$ 1,9 milhão.