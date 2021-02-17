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futebol

No Brasil, Leonardo Jardim prioriza treinar o Flamengo, diz jornal francês

Treinador português é apontado como 'sonho' do Atlético-MG, segundo o 'L'Équipe'...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 16:58
Crédito: Divulgação / Monaco
Em julho de 2020, o Flamengo foi à Europa para contratar o substituto de Jorge Jesus. À época, Leonardo Jardim era um dos favoritos no radar, mas o português não se mostrou interessado em trabalhar no Brasil. Agora, no entanto, o treinador está inclinado a assumir um clube brasileiro e, de acordo com o jornal francês "L'Équipe", tem preferência pelo Rubro-Negro.A informação foi externada em uma nota cujo mote é Jorge Sampaoli na iminência de deixar o Atlético-MG e, possivelmente, assumir o Olympique de Marseille, da França. Em seguida, é dito que o Galo "sonha com Renato Gaúcho (Grêmio) ou Leonardo Jardim (sem clube)".
O nome de Rogério Ceni, atual treinador do Flamengo, foi mencionado. A publicação afirma que o Rubro-Negro pode renunciar o trabalho de Ceni caso a sua equipe não se sagre campeã brasileira.
+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!
O Flamengo não chegou a se reunir com Jardim na Europa, de onde veio Domènec Torrent, há cerca de sete meses. Rogério Ceni substituiu o catalão e, sob expectativa de título e permanência, completou 20 jogos no clube da Gávea recentemente, além de ter visto a equipe evoluir sob o seu comando nas últimas rodadas.
'FINAL' À VISTA PARA CENI
Agora, o Flamengo de Rogério Ceni terá uma decisão pela frente. Neste domingo, às 16h, receberá o Internacional, no Maracanã e em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.
+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados
O duelo será fundamental para os dois principais postulantes ao título. Neste momento, restando duas rodadas, o Inter lidera a competição, com um ponto de vantagem sobre o Flamengo, o segundo colocado.

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