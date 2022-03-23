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No Brasil após sair da Ucrânia, Marlon Santos visita o CT do Fluminense

Jogador do Shakhtar é revelado em Xerém e desembarcou no país no início de março após ficar preso em hotel de Kiev...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 19:48

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:48

Ex-jogador do Fluminense, o zagueiro Marlon Santos visitou o CT Carlos Castilho nesta quarta-feira e recebeu uma camisa do clube de presente. Criado em Xerém, o atleta de 26 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e conseguiu deixar o país no início deste mês, quando chegou ao Brasil. Ele viveu um drama para fugir do solo ucraniano com a invasão militar da Rússia.Marlon foi um dos jogadores brasileiros que ficaram presos em um bunker em um hotel em Kiev. O jogador retornou com a esposa, sogra e três filhos. Em publicação nas redes sociais, o Fluminense falou sobre a alegria de ver o defensor bem.
Marlon foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Barcelona. Antes de chegar à Ucrânia, o zagueiro também passou por Nice, da França, e pelo Sassuolo, da Itália.
Crédito: MarlonSantosrecebeucamisadoFluminensedepresenteemvisitaaoCT(Foto:Reprodução

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