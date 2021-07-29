No Bola da Vez, Raphael Veiga revela sua rotina para bater pênaltis no Palmeiras: 'Quando pego a bola já estou decidido'

Crédito: Cesar Greco

O meia Raphael Veiga é o convidado do Bola da Vez inédito desta semana. No programa da ESPN, o jogador do Palmeiras falou os fatores que o ajudam a ser o melhor cobrador de pênaltis da equipe. A atração apresentada por André Plihal contou com as presenças de Antero Greco e Gian Oddi e será destaque do canal ESPN Brasil no sábado, às 18h.

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O atleta de 26 anos é um dos principais jogadores do Palmeiras, que é atual campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil. Revelado pelo Coritiba e ganhador da Copa Sul-Americana com o rival Athletico-PR, Veiga é uma das referências do elenco alviverde, sendo o cobrador de pênaltis oficial do clube.

- Todos os dias antes dos jogos eu treino. Em relação aos goleiros, eu acompanho, mas não é determinante, pode até confundir. Eu treino mesmo o que eu tenho que fazer e não tem um jeito certo de bater - afirmou Veiga.

- Muitas vezes eu já vou decidido sobre como bater. É claro que, dependendo do goleiro, você já tem uma ideia de como vai bater, mas eu não fico olhando, estudando. É muito mais do momento, do que eu sinto do jogo. Na hora em que eu pego na bola ali, geralmente eu já estou decidido, convicto do que vou fazer.

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