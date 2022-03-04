No BID! Vítor Pereira está regularizado para estrear pelo Corinthians contra o São Paulo

O técnico Vítor Pereira apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para estrear pelo Corinthians neste sábado (5), contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos

O treinador português comandou todos os treinamentos do Timão desde segunda-feira (27) e concedeu sua primeira entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (4)

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Anunciado no dia 23 de fevereiro, Pereira só pôde ser registrado no BID da CBF após a publicação da rescisão contratual com o ex-técnico da equipe, Sylvinho. A rescisão foi publicada no sistema da federação na quinta-feira (3).