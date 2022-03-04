Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No BID! Vítor Pereira está regularizado para estrear pelo Corinthians contra o São Paulo
futebol

No BID! Vítor Pereira está regularizado para estrear pelo Corinthians contra o São Paulo

Novo técnico do Timão irá fazer sua primeira partida no Majestoso. Ele comandou todos os treinos dessa semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 18:53

Publicado em 04 de Março de 2022 às 18:53

O técnico Vítor Pereira apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para estrear pelo Corinthians neste sábado (5), contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
O treinador português comandou todos os treinamentos do Timão desde segunda-feira (27) e concedeu sua primeira entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (4)
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
Anunciado no dia 23 de fevereiro, Pereira só pôde ser registrado no BID da CBF após a publicação da rescisão contratual com o ex-técnico da equipe, Sylvinho. A rescisão foi publicada no sistema da federação na quinta-feira (3).
Crédito: VítorcomandandotreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados