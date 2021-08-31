No bastidores da vitória sobre a Ponte Preta, Castan atua como líder no vestiário: 'É a nossa vida aqui'

Crédito: Leandro Castan se destaca como líder no vestiário do Vasco pela Série B (Reprodução/VascoTV

No mundo do futebol existem jogadores que são experientes e tomam conta do vestiário e do ambiente dentro de campo com palavras de incentivo. Em vídeo de bastidores divulgado pela VascoTV, o experiente zagueiro Leandro Castan se destacou neste aspecto. Ao voltar à equipe titular, o jogador inflamou os companheiros antes da vitória do Cruz-Maltino por 2 a 0 sobre a Ponte Preta

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Não vai ser de qualquer jeito, rapaziada, a gente tem uma estratégia para jogar hoje. Não é como der na cabeça de cada um que a gente vai marcar e jogar. A gente treinou pra caramba para ter estratégia. Todo mundo sabe o que tem que fazer, não tem desculpa. Tira o peso e essa ansiedade. Calma, tranquilo, cabeça de gelo. Nosso time é bom pra caramba, não deixa o que vem lá de fora influenciar aqui dentro - disse o zagueiro, e completou:

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- Nosso time é bom pra caramba. Se tivesse que escolher um lugar para estar hoje, eu escolheria estar aqui. Fiquei esse tempo fora e foi f..., meu irmão. Queria estar aqui com vocês. E hoje, rapaziada, é um por um. É a nossa vida aqui. Léo, se você errar, vou te cobrir. Pec, se você errar, vou te cobrir. E tem que ser assim, rapaziada: um time! Um time porque nós ainda vamos chegar lá em cima. Eu acredito pra cacete nisso - disse

Em campo, o torcedor viu um Vasco diferente tanto na postura como no posicionamento. A equipe teve uma boa atuação e conquistou a vitória após três derrotas seguidas na competição. Na próxima sexta, o time de Cruz de Malta volta a campo novamente em São Januário, às 19h, diante do Brasil de Pelotas, atual penúltimo colocado, e que ainda não venceu como visitante.

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Com gols dos volantes Andrey e Caio Lopes - que marcou o primeiro de sua carreira, a equipe chegou aos 31 pontos, a quatro do rival Botafogo, atual quarto colocado. No pós-jogo, o técnico Lisca ressaltou a confiança no grupo e o foco já para a próxima partida contra o Xavante.

- Nós não temos dúvidas que temos time pra subir. Disso nós não temos dúvida! Agora o que nós vamos fazer com isso é que está na nossa mão, ok? Parabéns, bom descanso. Amanhã (segunda) o G-1 (time principal) faz a recuperação, e os demais começam a preparação para o jogo de sexta - exaltou o comandante.