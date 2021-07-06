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futebol

No Bahia, venda do Fazendão avança com aprovação do Conselho Delibertativo

Etapa final para a efetiva realização do negócio fica por conta da aprovação dos sócios mediante Assembléia Geral Extraordinária...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 09:21

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 09:21
Crédito: Clube não usa para treinos as instalações desde o fim de 2019 (Divulgação/EC Bahia
Construção na cidade de Lauro de Freitas que abrigou os treinos do Bahia de 1979 até 2019, o Centro de Treinamentos Osório Villas-Bôas, popularmente conhecido como CT do Fazendão, teve avanço no processo de venda diante da falta de utilização do mesmo com a consolidação da Cidade Tricolor como a casa das atividades do Esquadrão.>Confira o aplicativo de resultados do LANCE!Na última reunião feita pelo Conselho Deliberativo do clube, uma proposta foi analisada e aprovada pelos membros no valor de R$ 22 milhões que foi feita pela construtura MRV no modelo de pagamento parcelado.
Agora, existe a necessidade de aprovação dos sócios do clube em Assembléia Geral Extraordinária (ainda a ser marcada) para que a transação seja devidamente autorizada em relação a área de mais de 125 mil m² que, em 2004, passou por obras importantes que lhe concederam o título de Centro de Excelência.
Segundo informou o portal 'Bahia Notícias', a proposta da construtora se baseia na quitação em 18 parcelas de R$ 488.888,89 além de 12 parcelas de 1,1 milhão. A oferta em questão já havia sido apresentada em março deste ano, mas somente agora foi devidamente avaliada pelo Conselho do Bahia.
Mesmo com a aprovação inicial da oferta, não há impedimento para que o clube da capital baiana "se feche" a escutar novas propostas pelo CT do Fazendão que, em março do ano passado, foi cedido como espaço para o tratamento de pessoas contaminadas pela Covid-19 que não apresentassem quadros clínicos mais graves.

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