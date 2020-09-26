No Allianz Parque, Palmeiras Sub-20 é derrotado pelo Sport por 2 a 0

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 pelo Sport na tarde deste sábado (26). O atacante Danrlley e o meia Gustavo foram os autores dos gols no Allianz Parque.
Com a derrota, o Verdão segue com apenas três pontos na competição, conquistados na vitória contra o Goiás por 3 a 2 na primeira rodada, na última terça-feira (22).Agora, o próximo desafio dos garotos da base será o clássico contra Corinthians, no Parque São Jorge, marcado para as 21h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (01).
Palmeiras Sub-20 x Sport: Mateus; Ramon Rocha (Garcia), Jhow (Vanderlan), Helder e Renan; Jonathan (Ramon Cirino), Adriano, Robinho (Valdenilson), Ruan Ribeiro (Marcelinho) e Gabriel Silva; Anibal (Caio Cunha). Técnico: Wesley Carvalho.