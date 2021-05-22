No aguardo por um novo técnico, elenco do Corinthians tem primeira folga após quase 50 dias

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Enquanto o Corinthians teve mais uma recusa para assumir o comando técnico do time, o elenco alvinegro descansa neste fim de semana, após uma longa maratona de jogos e decisões. Sendo assim, os jogadores se apresentam na próxima segunda-feira para iniciar a preparação para a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e para o início do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A última folga do elenco foi em 4 de abril, ao todo foram 47 dias de trabalho consecutivos, com 14 jogos no período, tanto pelo Paulistão quanto pela Copa Sul-Americana, competições nas quais o Timão já está eliminado. Além disso, foram 33 dias de treinamento, sem semana livre para permitir o descanso que agora foi concedido, uma vez que a última partida foi na quinta-feira e a próxima será justamente na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena.

Após os dias livres neste sábado e neste domingo, os jogadores tem reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, ainda sem saber se encontrarão um novo treinador, ou se seguirão trabalhando com Fernando Lázaro e Mauro da Silva, de forma interina. Fato é que terão três dias de treino antes de enfrentar o River Plate-PAR, na despedida da Sul-Americana.