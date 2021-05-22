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No aguardo por um novo técnico, elenco do Corinthians tem primeira folga após quase 50 dias

Ainda sem saber quem assumirá a equipe, o grupo do Timão descansa neste sábado e neste domingo, após sequência de jogos e decisões em virtude do calendário apertado...
LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 14:19

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Enquanto o Corinthians teve mais uma recusa para assumir o comando técnico do time, o elenco alvinegro descansa neste fim de semana, após uma longa maratona de jogos e decisões. Sendo assim, os jogadores se apresentam na próxima segunda-feira para iniciar a preparação para a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e para o início do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Quem será o próximo? Relembre os técnicos do Corinthians neste século
A última folga do elenco foi em 4 de abril, ao todo foram 47 dias de trabalho consecutivos, com 14 jogos no período, tanto pelo Paulistão quanto pela Copa Sul-Americana, competições nas quais o Timão já está eliminado. Além disso, foram 33 dias de treinamento, sem semana livre para permitir o descanso que agora foi concedido, uma vez que a última partida foi na quinta-feira e a próxima será justamente na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena.
Após os dias livres neste sábado e neste domingo, os jogadores tem reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, ainda sem saber se encontrarão um novo treinador, ou se seguirão trabalhando com Fernando Lázaro e Mauro da Silva, de forma interina. Fato é que terão três dias de treino antes de enfrentar o River Plate-PAR, na despedida da Sul-Americana.
Após a última rodada da fase de grupos competição continental, o Corinthians já concentrará as suas atenções na preparação para o Campeonato Brasileiro de 2021, em que sua estreia será no dia 30 de maio, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena. O desejo da diretoria é ter um treinador que inicie esse trabalho na próxima segunda-feira, junto com a reapresentação do elenco.

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