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futebol

Nkunku brilha, e RB Leipzig vence o Borussia Dortmund pela Bundesliga

Com gols de Nkunku e Poulsen, RB Leipzig venceu na Bundesliga ao bater o Borussia Dortmund por 2 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 16:25

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 16:25

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP
O RB Leipzig conseguiu uma vitória importante na Bundesliga ao bater o Borussia Dortmund pelo placar de 2 a 1 neste sábado. Com gols marcados por Christopher Nkunu e Yussuf Poulsen, a equipe se aproximou do topo do Campeonato Alemão.>>> Veja a tabela do Alemão <<<
ABRIU O PLACARO RB Leipzig foi superior ao Borussia Dortmund na primeira etapa do confronto deste sábado, e mostrou que estava melhor ao abrir o placar da partida. Aos 29 minutos, Gvardiol contribuiu com uma assistência para o gol de Nkunku.
EMPATEApesar da desvantagem, o Borussia Dortmund buscou uma resposta ao RB Leipzig, conseguindo aplicá-la na segunda etapa. Aos sete minutos, o time visitante deixou tudo igual no placar com gol marcado pelo meio-campista Marco Reus.
NA FRENTEO empate, porém, não era o suficiente para os mandantes, que foram ao campo ofensivo para mostrar que sairiam com a vitória de sua casa. Com 23 minutos do segundo tempo, o RB Leipzig marcou novamente, agora com assistência de Nkunku para Reus.
GRANDE JOGOApesar de existir uma superioridade do RB Leipzig na partida deste sábado, o futebol visto em campo foi de alto nível. As duas equipes proporam um jogo bastante ofensivo, mas o Borussia Dortmund não conseguiu impedir o resultado negativo para si.
SEQUÊNCIAO RB Leipzig entra em campo no dia 20 de novembro contra o Hoffenheim, às 11:30h (de Brasília). O BVB, por sua vez, atua contra o Stuttgart no mesmo dia e mesmo horário.

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