Nkunku brilha, e RB Leipzig vence o Borussia Dortmund pela Bundesliga

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP

O RB Leipzig conseguiu uma vitória importante na Bundesliga ao bater o Borussia Dortmund pelo placar de 2 a 1 neste sábado. Com gols marcados por Christopher Nkunu e Yussuf Poulsen, a equipe se aproximou do topo do Campeonato Alemão.>>> Veja a tabela do Alemão <<<

ABRIU O PLACARO RB Leipzig foi superior ao Borussia Dortmund na primeira etapa do confronto deste sábado, e mostrou que estava melhor ao abrir o placar da partida. Aos 29 minutos, Gvardiol contribuiu com uma assistência para o gol de Nkunku.

EMPATEApesar da desvantagem, o Borussia Dortmund buscou uma resposta ao RB Leipzig, conseguindo aplicá-la na segunda etapa. Aos sete minutos, o time visitante deixou tudo igual no placar com gol marcado pelo meio-campista Marco Reus.

NA FRENTEO empate, porém, não era o suficiente para os mandantes, que foram ao campo ofensivo para mostrar que sairiam com a vitória de sua casa. Com 23 minutos do segundo tempo, o RB Leipzig marcou novamente, agora com assistência de Nkunku para Reus.

GRANDE JOGOApesar de existir uma superioridade do RB Leipzig na partida deste sábado, o futebol visto em campo foi de alto nível. As duas equipes proporam um jogo bastante ofensivo, mas o Borussia Dortmund não conseguiu impedir o resultado negativo para si.