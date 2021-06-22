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Nino representa o Fluminense na Seleção do Torcedor da quinta rodada do Brasileirão

Zagueiro deu assistência para o gol de Caio Paulista e teve bom desempenho defensivo; jogador foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 17:59

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:59

Crédito: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense integra, mais uma vez, a Seleção do Torcedor do Brasileirão. Na enquete da quinta rodada, Nino foi escolhido como um dos 11 melhores em campo por sua atuação contra o Fortaleza, no último domingo. A partida aconteceu no Castelão e terminou com os times empatados por 1 a 1.O zagueiro, que foi convocado pela a Seleção Olímpica, deu assistência de cabeça para o gol de Caio Paulista e foi destaque do jogo. De acordo com o site SofaScore, foram 7 cortes, 2 interceptações e 3 desarmes. Além disso, venceu 88% dos duelos (7 em 8), não sofreu dribles e nem cometeu faltas. Pela participação, o portal de estatísticas deu a nota de 7.9 para Nino, a maior do time.
> Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do BrasilNa sexta rodada, o Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Antônio Accioly. O Tricolor ainda não perdeu no Brasileirão 2021, com duas vitórias e três empates, e ocupa a sexta colocação na tabela.

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