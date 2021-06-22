Nino representa o Fluminense na Seleção do Torcedor da quinta rodada do Brasileirão

O Fluminense integra, mais uma vez, a Seleção do Torcedor do Brasileirão. Na enquete da quinta rodada, Nino foi escolhido como um dos 11 melhores em campo por sua atuação contra o Fortaleza, no último domingo. A partida aconteceu no Castelão e terminou com os times empatados por 1 a 1.O zagueiro, que foi convocado pela a Seleção Olímpica, deu assistência de cabeça para o gol de Caio Paulista e foi destaque do jogo. De acordo com o site SofaScore, foram 7 cortes, 2 interceptações e 3 desarmes. Além disso, venceu 88% dos duelos (7 em 8), não sofreu dribles e nem cometeu faltas. Pela participação, o portal de estatísticas deu a nota de 7.9 para Nino, a maior do time.