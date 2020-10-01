Nino relembra passagem pela base do Criciúma e elogia Lucca: 'Era uma referência para mim'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O zagueiro Nino relembrou sua passagem pela base do Criciúma na mesma época em que Lucca despontava e se destacava nos profissionais do clube catarinense. De acordo com o jogador, o novo reforço do Fluminense era uma referência para ele e revelou que admira o atacante pela história que tem no Tigre.

– Lucca, especialmente lá no Criciúma, era uma referência para mim. Era um cara com uma história bonita no clube. Quando cheguei lá ele estava no profissional e eu na base. O pouco contato que tive com ele, mas tinha grande admiração pelo profissional que é, pela história e títulos que conquistou. Vai nos ajudar muito. Ainda não tive contato com ele, mas quando conversar vou mostrar toda a admiração que tenho e fazer com que seja bem recebido – comentou.

Além disso, o zagueiro também teceu elogios ao seu companheiro de defesa Luccas Claro, que após a pandemia cresceu de produção e tornou-se titular absoluto do Fluminense. Para ele, o camisa 4 sempre demonstrou nos treinamentos a qualidade que tem e não é surpresa que tenha conquistado a titularidade sob o comando de Odair Hellmann.