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  • Nino rebate provocação a atletas do Fluminense durante semifinal: 'Quem trabalha em obra merece respeito'
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Nino rebate provocação a atletas do Fluminense durante semifinal: 'Quem trabalha em obra merece respeito'

Defensor parabeniza elenco da Portuguesa após vitória por 3 a 1 neste domingo, mas dispara: 'Mandaram um jogador nosso largar o futebol e ir trabalhar na obra'...
LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 19:20

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:20

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O zagueiro Nino, do Fluminense, desabafou sobre uma provocação que pessoas ligadas à Portuguesa teriam dirigido a atletas do clube no decorrer do duelo deste domingo no Maracanã. Após a vitória por 3 a 1 do Tricolor das Laranjeiras, que levou a equipe à final do Estadual, o defensor rebateu as provocações.
- Parabéns à equipe da Portuguesa. Tem meu respeito. Menos para algumas pessoas que estavam na arquibancada - e, em seguida, detalhou:
- Mandaram um jogador nosso largar o futebol e ir trabalhar na obra. Quem trabalha em obra é trabalhador e merece respeito. Quem gritou isso não aguentaria trabalhar nem meio período - complementou, em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca.

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