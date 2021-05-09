Nino rebate provocação a atletas do Fluminense durante semifinal: 'Quem trabalha em obra merece respeito'

O zagueiro Nino, do Fluminense, desabafou sobre uma provocação que pessoas ligadas à Portuguesa teriam dirigido a atletas do clube no decorrer do duelo deste domingo no Maracanã. Após a vitória por 3 a 1 do Tricolor das Laranjeiras, que levou a equipe à final do Estadual, o defensor rebateu as provocações.
- Parabéns à equipe da Portuguesa. Tem meu respeito. Menos para algumas pessoas que estavam na arquibancada - e, em seguida, detalhou:
- Mandaram um jogador nosso largar o futebol e ir trabalhar na obra. Quem trabalha em obra é trabalhador e merece respeito. Quem gritou isso não aguentaria trabalhar nem meio período - complementou, em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca.